法律年度開啟典禮　林定國重申人大釋法符合普通法原則

2023年法律年度開啟典禮今日（16日）舉行，律政司司長林定國致辭，引述國家主席習近平表示，中央政府完全支持香港保持普通法制度，又重申人大釋法符合普通法原則。



林定國在2023年法律年度開啟典禮上致辭。（廖雁雄攝）

普通法制度是「一國兩制」最重要特徵之一

林定國表示，維護香港的普通法制度，包括司法體系，是「一國兩制」原則最重要的特徵之一。他表示，《基本法》第五條訂明香港保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。至於之後的路向，習近平於2022年7月1日在香港發表的講話作出了清晰的回答，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。

他表示，「七一講話」兩次提及普通法，第一次是過去25年裏，「包括普通法在內的（香港）原有法律得到保持和發展……」而第二次是說中央政府完全支持香港保持普通法制度。林定國說，為了彰顯中央對這方面的決心，中央政府將重要的使命交予香港，即是將香港定位為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及在香港設立國際調解院籌備辦公室。他表示，只有在保持普通法制度以及維繫法治的前提下，才可達成這使命。

近年有聲音質疑香港邀請海外法官的制度，林定國引用《基本法》指，終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判，以及可從其他普通法適用地區聘用法官，而法院亦可參考其他普通法適用地區的司法判例，這些條文都有助保持香港普通法與國際接軌。

司法獨立方面，林定國重申司法機構獨立的審判權，包括終審權，受到《基本法》保障，又引用條文強調法院獨立進行審判，不受任何干涉。他表示，習近平「七一講話」亦認可「司法機構依法獨立行使審判權」。

全國人大常委會表決通過《香港國安法》第14條和第47條的解釋草案。

釋法無賦予任何人新的權力

至於人大常委會就《香港國安法》釋法，有意見指釋法擴大了特首和國安委的權力，損害了司法機構獨立審判權，甚至令特首及國安委，林定國說這些意見「完全是錯誤的無稽之談」，強調「人大解釋」顧名思義是釐清有關條文的原意和目的，而並非賦予任何人新的權力。

他表示，《香港國安法》第47條規定，如案件遇到涉及的行為是否涉及國家安全，或證據是否涉及國家機密，應要取得特首發出證明書。林定國強調這程序只適用於上述兩個情況，而證明書是一份不可推翻的證據，對法院具有約束力，但特首並不行使任何審判權。他說，本法》亦有類似規定，法院涉及國防、外交等國家行為的事實問題，要取得行政長官發出的證明文件。

林定國強調，人大釋法完全符合既有的普通法原則，即涉及國家安全的事宜應由行政機關而非司法機構作出最終決定。

林定國說，香港普通法制度最獨特的優勢是堅韌性。（資料圖片）

普通法制度最獨特優勢為堅韌性

林定國又說，上任後積極採取行動維護司法機構，包括就一宗懷疑針對司法機構職員的恐嚇案件發出聲明，亦強烈反對外國政府就一宗欺詐案件的判決和量刑所作出的不實指控。

而何為香港普通法制度最獨特的優勢，林定國說是制度的堅韌性，普法制度有逾百年傳統，經歷了時間考驗。他說，要保持和增強民眾對於法律制度和司法體系的信任和信心，教導公眾有關制度的基本和正確的知識，並要回應社會的需要與改變，尤其是要確保民眾能夠循可負擔及有效率的途徑尋求公義。此外，推廣法治教育以及拓展尋求公義的途徑，是律政司未來一年工作的重要目標。