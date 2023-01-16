法律年｜杜淦堃指祈顯義加入終審法院　是投下信心一票

2023年法律年度開啟典禮今日（16日）舉行，香港大律師公會主席杜淦堃表示，澳洲高等法院退休法官祈顯義，答應加入香港終審法院，成為海外非常任法官，這顯然對香港最高法庭投下信心的一票。



香港律師會會長陳澤銘則表示，《基本法》的條文中，清晰可見保存兩種並存但卻截然不同的制度各自的特色，而同時又堅守中央政府的主權及容許香港享有高度自治的決心。



2023年法律年度開啟典禮。（廖雁雄攝）

維護國安與司法獨立張力 各方應尊重不同立場

杜淦堃說，人大常委會就《香港國安法》釋法，引起關於香港法治和司法獨立的討論，最終人大常委會按照「一國兩制」的原則解釋特首和國安委的權力，並確認提請釋法的事項應該由香港而非北京處理。

維護國家安全和司法獨立之間的張力，杜淦堃引用英國上訴法院法官的講座提到，為兩者的關係而存在張力是必然的，尤其是當國家安全被視為受到威脅的時候，行政機關、立法機關和司法機關在履行各自的憲制責任時，應該恰當地尊重各方不同的立場。

杜淦堃在2023年法律年度開啟典禮致辭。（廖雁雄攝）

行使權力務必謹慎 密切關注被告人權利

他重申，行政長官和國安委行使在國安法下的權力，對於司法制度的數個基石有着深遠的影響，當中包括被告獲得法律代表、得到公平審訊的權利，以及審訊公正的觀感，而這些乃是香港法治及司法公正的根本元素。大律師公會促請和期望行政長官和國安委，行使相關權力時務必謹慎和克制，並時刻銘記上述重要元素，以及密切關注刑事審訊中的被告人獲《憲法》保障的權利。

大律師接敏感案件受批評 杜淦堃：充份肯定專業

展望2023年，杜淦堃說必須向各界證明被告人在面對最嚴重的指控下，將會受到公平和公正的對待。他說，旁觀者對備受關注案件的檢控過程作出的評價、批評及抱有的期望，未必是完全有根據、公平或合理的。而檢控官的責任是遵守和推動法治，確保被告人受到公平的審訊，並非為求成功定罪，遇上處境需要準確拿揑時，衡量過後，還須自行定奪，公正處事，盡職履責。

不少大律師在過往幾年接受委聘處理敏感和複雜的刑事案件而受到外界批評，杜淦堃表示，應當給予這些刑事大律師充份肯定，公眾必須明白，大律師受當事人委聘，在法庭為他們辯護，不代表大律師認同當事人的目的或行事方式，而是因為大律師專業要求他們必須處理在經驗和能力範圍內的案件，這種專業職責包括「不可拒聘原則」。

2023年法律年度開啟典禮。（廖雁雄攝）

陳澤銘：不熟概念者或誤解釋法

陳澤銘則表示，人大常委會行使立法解釋權，顯示恰當給予兩制的核心價值和法律原則的尊重而付出的巨大努力。他說，由立法者解釋法律，在中國是一個通過《憲法》確立的概念，但對於在香港實行的普通法制度而言，卻是一個嶄新的概念，因此會令一些不熟悉此概念的人誤解或困惑。

至於有人試圖把一些法院的工作政治化，對作為法治核心價值的司法獨立的觀感，構成挑戰。陳澤銘感謝所有司法人員，特別在這些艱難時期，努力維持一個強大、獨立和備受國際尊重的司法機構，以及所有在終審法院服務的海外非常任法官，為終審法院帶來多元的國際司法經驗。

陳澤銘在2023年法律年度開啟典禮致辭。（廖雁雄攝）

高質素法律服務有需求 冀運用科技提升效率

展望未來，陳澤銘指出《十四五規劃綱要》加上「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區發展，將為高質素法律服務的持續供應帶來龐大需求。

法院發展方面，訴訟案件遙距聆訊將是發展方向，諮詢已於2022年9月完成。香港律師會期待透過科技提升效率。