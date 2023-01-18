政協換屆｜董建華卸任 多商界二、三代晉身政協 （附名單）

一連三日全國政協常委會會議結束，通過新一屆全國政協委員名單，共有2,172人，當中「特邀香港人士」有124人，另有其他多個界別代表也有港人。新一屆港品全區政協湧現新面孔，包括前民政事務局局長劉江華、警務處前副處長劉業成、來自商界的新世界發展行政總裁鄭志剛和信德集團行政主席何超瓊、新鴻基地產執行董事郭基、會德豐主席吳宗權等，屬首次晉身全國政協行列。



此外，全國青年聯合會常務委員、前立法會主席范徐麗泰兒子范駿華、通訊事務管理局主席譚允芝、律師會前會長彭韻僖、立法會議員邵家輝和何君堯，也首次成為全國政協。全國政協主席汪洋指，全國政協可起模範帶頭作用，他又感謝現屆政協委員所作的貢獻。



至於本港兩名現任政協副主席、前特首董建華和梁振英，只有梁振英留任，健康欠佳的董建華退下火線。而早前盛傳會出任政協常委甚至政協副主席的另一位前特首林鄭月娥，未見榜上有名。



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至於18名港區政協常委當中，8人留任政協委員，意味他們可繼續擔任政協常委，包括世衞前總幹事陳馮富珍、西九文化區管理局董事局主席唐英年、貿易發展局主席林健岳、長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好、香港義工聯盟主席譚錦球、和香港中華總商會會長蔡冠深。

內地官場雖有「七上八落」不明文規定，即67歲可以留任，68歲或以上則離任。但安排具一定彈性，因此，年屆75歲的陳馮富珍及70歲的唐英年仍可「超齡」續任。

▼部分連任政協常委▼



而卸任的10名常委，包括中聯辦前副主任譚鐵牛、恒大集團主席許家印、工聯會榮譽會長林淑儀、鳳凰衛視控股董事局前主席劉長樂、星島新聞集團前主席何柱國等。

▼部分卸任港區政協常委▼



名單上亦出現多名港區人大代表「轉跑道」出任政協委員，包括有建制派「班長」之稱廖長江、香港中華出入口商會榮譽會長林龍安、香港工商總會主席王庭聰、東泰集團主席李君豪，飛達帽業副主席顏寶鈴、聯泰國際集團行政總裁陳亨利等。

除了特邀香港人士，其他界別亦見香港代表，包括醫藥衛生界高永文、文化藝術界的影星甄子丹、社會福利和社會保障界的管浩鳴、以及新聞出版界張志剛和盧永雄等。

▼由港區人大轉任全國政協部分人士▼



政協專門委員會副主任方面，信和集團主席黃志祥香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷、九龍社團聯會會長王惠貞，以及考評局主席容永祺等留任。預料他們有機會成為政常委。

全國政協第十四屆第一次會議，將於3月4日在北京召開。

▼ 部分政協專門委員會副主任▼



部分上榜港人名單

特邀香港人士（124人）

馬光如、王力平、王明凡、王育民、王思東、王庭聰、王祥明、王惠貞、車弘健、文宏武、方文雄、尹宗華、鄧佑財、鄧宣宏雁、鄧健榮、鄧清河、盧業樑、盧金榮、葉永成、葉建明、呂堅、呂耀東、朱銘泉、朱鼎健、朱新勝、莊紫祥、劉業成、劉業強、劉江華、關百豪、江達可、孫煜、孫少文、孫青野、蘇長榮、蘇紹聰、蘇清棟、杜家駒、李山、李大宏、李子建、李月華、李文俊、李民斌、李偉斌、李君豪、李澤鉅、李家傑、李鎮強、楊紹信、楊莉珊、連鎮恩、吳華江、吳良好、吳杰莊、吳宗權、吳輝體、邱達昌、何漢權、何永昌、何君堯、何超瓊、佘德聰、余鵬春、張國榮、陳冬、陳寅、陳文洲、陳馮富珍、陳弘毅、陳謳明、陳紅天、陳亨利、陳清霞、陳瑞娟、邵家輝、範駿華、林龍安、林詩鍵、林建岳、羅永綱、羅卓堅、周春玲、周厚立、鄭志剛、孟麗紅趙柏基、胡劍江、查毅超、施榮懷、施清流、施維雄、姚志勝、姚茂龍、唐英年、容永祺、黃少康、黃若虹、黃敏利、黃錦輝、曹其東、龔永德、龔俊龍、梁志祥、梁振英、屠海鳴、彭韻僖、彭耀佳、董吳玲玲、釋寬運、曾偉雄、曾智明、賴海民、詹洪良、蔡加讚、蔡榮星、蔡冠深、蔡黃玲玲、廖長江、譚允芝、譚錦球、樊敏華、顏建國、魏明德

醫藥衛生界高永文

文化藝術界甄子丹

社會福利和社會保障界管浩鳴

新聞出版界張志剛、盧永雄

經濟界譚岳衡