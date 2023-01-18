政協換屆︱王滬寧料將任主席　石泰峰胡春華等料任副主席

全國政協常委會周二（17日）閉幕，通過新一屆（第十四屆）全國政協委員名單。由於中共政治局常委排名第四的王滬寧是名單中唯一的政治局常委，預料他將接替汪洋，於今年3月出任新一屆全國政協主席，從事統戰工作。



王滬寧預料將出任新一屆全國政協主席。（新華社）

中共政治局委員、中央書記處書記、中央統戰部長石泰峰也在名單上，極有可能擔任政協第一副主席。

石泰峰極有可能擔任政協第一副主席。（資料圖片）

國務院副總理胡春華、最高人民法院院長周強、新任國務院台辦主任宋濤等也在名單之中，預料均可能出任政協副主席。

此外，全國政協常委會會議又增補原國台辦主任劉結一為第十三屆全國政協委員、外事委員會副主任。這代表他從部委領導職位退居二線。

石泰峰稱，第十四屆全國政協委員2172名之中，中共委員852名，佔39.2%，非中共委員1320名，佔60.8%；56個民族都有人選進入全國政協；平均年齡56.6歲；大學以上學歷2037名，中國科學院院士、中國工程院院士共125名。

石泰峰稱，中共總書記習近平和中共中央對全國政協換屆工作高度重視，明確了總的原則和要求，成立了換屆人事安排小組，充分借鑒二十大代表推薦提名的成功經驗，認真組織開展全國政協委員人選推薦提名工作。堅持黨管幹部、黨管人才原則；嚴格標準條件，堅持把政治標準放在首位，對全國政協委員人選逐個審核把關，嚴把人選的政治關、廉潔關、形象關，對政治上不合格的「一票否決」，對廉潔上有問題的「零容忍」，對形象上有不良反映和負面影響的堅決不用，切實防止「帶病提名」、「帶病當選」。

石泰峰又稱，新一屆政協委員人選建議具有廣泛代表性，人選基本涵蓋各領域各方面需要參加全國政協的人士；結構進一步優化，堅持事業為上、以事擇人，注重人選專業知識、專業能力、專業作風、專業精神的統一；進退比例適當，在保留一定數量十三屆委員基礎上，補充一批各行各業優秀人才，保持政協工作的連續性；人選素質較高，普遍具有良好的思想政治素質、專業素質、文化素質和較強的參政議政能力。