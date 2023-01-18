DSE乙類科最高僅四級　周浩鼎質疑矮化職專　不利香港再工業化

政府早前發布《香港創新科技發展藍圖》，提到本地再工業化。不過民建聯立法會議員周浩鼎留意到，香港中學文憑考試（DSE）的乙類應用學習科目的成績評級最高僅4級，不過甲類科目最高可獲5**級，質疑教局有矮化職專教育之嫌，直言不利本港發展再工業化。



DSE甲類與乙類學科的最高評分並不相同，甲類可達5**，乙類最高僅有4級。（資料圖片）

包括「人工智能與機械人」等學科

文憑試的乙類應用學習科目，包括「人工智能與機械人」、「電機及能源工程」、「智能數碼建築」等，而甲類高中科目則包括「中國語文」、「英國語文」、「數學」等。

周浩鼎今日（18日）透過書面質詢，問政府有否計劃將文憑試的乙類應用學習科目，與甲類高中科目的成績評級和待遇統一，以吸引學生選讀應用學習科目。教育局局長蔡若蓮書面回覆指，甲類和乙類科目的學習目標、內容、課時、學習模式和評估方式等方面均不同，故不宜亦不應直接比較兩類課程，或簡單將兩類課程統一化，這不利照顧學生的學習差異。

她續指，教育局會與各持份者，包括大學、專上院校及僱主保持溝通，提高應用學習的認受性，繼續向各界推廣應用學習為有價值的高中選修科目，以進一步吸引學生選讀應用學習。

周浩鼎認為，香港要發展再工業化，本地工業人才需求亦會增加。（資料圖片/鄭子峰攝）

本地人才需求增加 乙類應升格

周浩鼎表示對政府回覆感到失望，認為兩類科目的評分差異或有矮化職專教育之嫌，給人一種乙類科目是「賣剩蔗」的感覺，令修讀相關學科的學生似乎先天性矮人一等。他表示，既然香港要發展再工業化，對本地工業人才需求增加，更應將乙類科目升格。他又建議當局開設針對半導體及新能源汽車的課程供學生修讀。