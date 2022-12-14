倡DSE中文科、公務員試必考普通話　蘇長荣：考試制度未形成壓力

民建聯立法會議員郭玲麗今日（14日）的立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代有否檢視「普教中」的推行情況，以及制訂加強推動「普教中」的計劃。教育局局長蔡若蓮表示，直至2021至22學年，本港共有6,200名常額普通話科老師達至教師語文能力評核（普通話）的要求，教育局會為師生創設更多應用普通話的機會，例如姊妹學校交流，並繼續為中小學提供校本支援服務，與教師協作豐富普通話學習語境，為「普教中」營造有利條件。



蔡若蓮：公僕應徵者普通話水平視乎工作需要

選委界蘇長荣稱，內地市場對香港發展愈趨重要，政府有必要提升港人普通話水平，但目前考試制度及政府招聘未有配合形成壓力，問及當局會否將普通話口語列為中文科必考科目，以及公務員招聘會否加入普通話考核。

蔡若蓮指，在兩文三語的政策下，會培養學生粵語、普通話及英語的說話能力，下屆中學文憑試將取消中文口試，過往亦容許學生以普通語應試。她說，公務員招聘是否考慮應徵人的普通話水平須視乎工作需要，會將意見轉交有關當局。

選委界劉智鵬則關注學生能否用廣東話學習唐詩，蔡若蓮稱，不同學校以普通話授課的形式不一樣，有些「普教中」學校考慮到兩文三語的優勢，也會用廣東話朗讀文言文及唐詩，加強語感和節奏感。