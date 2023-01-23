車公廟求籤｜2011年同得威人威威不是威　當年爆股災　財爺首派錢

今日（23日）大年初二車公誕，鄉議局主席劉業強早上按習俗到沙田車公廟為香港祈福求籤，結果求得第11號中籤，籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」



「威人威威不是威」籤文為劉邦當年出兵討伐韓信及與之結盟的匈奴，但不敵對方，反而被包圍於白登城的故事。十二年前的2011年兔年，劉業強父親、已故鄉議局主席劉皇發同樣為香港求得此籤，當年劉皇發滿意求到中籤，又表示籤文反映本港能保持經濟及生活環境，並認為最重要是團結。



劉業強今早解讀籤文時稱希望下月公布的財政預算案有配合復常措施，翻查2011年資料，當年財政司司長曾俊華在《財政預算案》中宣布向所有市民的強積金戶口一次性注入6,000港元，後來由於受批評，之後改為向向每名18歲以上永久性居民派發6,000港元。



▼1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



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籤文典故出自劉邦「白登之圍」

俗語有云「你有張良計，我有過牆梯」，漢朝謀臣張良因善於計謀垂名千古，劉業強今年及劉皇發2011年為香港求得的中籤，籤文最後兩句「白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，就是指漢高祖劉邦如何擊敗匈奴，以及張良如何出謀獻計，助劉統一天下。

「白登」的典故是劉邦剛平定中原後，隨即率領大軍北伐匈奴，但在白登山被匈奴埋伏圍困，被困七日七夜，飢寒交迫，史稱「白登之圍」，而他的謀臣張良則因懂得適時歸隱，終可全身而退，不必如其他同期的開國功臣般遭到殺害。

新界鄉議局主席劉業強1月23日為香港求得第11號中籤（左），籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」沙田鄉事委員會首副主席李志麒則為沙田求得84號上籤（右）。（文睿攝）

已故劉皇發2011年滿意求籤結果 說要找出「張良」

回顧2011年劉皇發在車公誕，為香港求得第11號中籤時，「發叔」認為籤文反映本港經濟、生活環境得以力保，相信不會出現大問題，滿意求籤結果的他又強調最後一句「終被張良守舊圍」，意指漢族江山有張良看着，不會有問題，但至於當年的香港誰是張良，劉皇發說不知道，要找出來。

十二年後的今天，劉業強在解讀籤文時稱，目前地緣政治複雜，全世界經濟錯綜複雜，期望下月公布的《財政預算案》令本港真正復蘇。

時任財爺曾俊華《財政預算案》派$6000

說到預算案，2011年2月4日求得此籤後，時任財爺曾俊華於同月23日發表的2011/12年度《財政預算案》提出不設收入上限向所有市民的強積金戶口一次性注入6,000港元，但後來惹不少市民非議，包括建制派議員均要求修改有關計劃。

到同年3月2日，曾俊華宣佈改為向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000港元，預計耗資360億港元，為香港開埠以來首次直接派發現金予市民。

2011年全球股災 香港恒指牛市變熊市

不過，2011年香港以致全球經濟也動盪，受美國債務上限危機及歐洲主權債務危機年中爆發影響，觸發全球股災，香港恒指由年初的23,000點水平一度插至16,000點全年低位，由牛市淪為熊市，到年尾也只能守著18,000點關口。

▼1月22日大年初一 市民選擇到大埔林村許願樹拋寶牒▼



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