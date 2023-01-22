免年｜年宵到訪人次逾114萬　約150盆未售出花卉轉贈院舍及醫院

免年農曆年宵市場今日（22日）年初一凌晨2時結束，食物環境衞生署表示，全港15個年宵市場七日共錄得超過114萬人次到訪，高峰期為年三十（21日）。署方合共收集約150盆未售出的花卉及盆栽，轉贈予30間安老院及殘疾人士院舍和兩間公立醫院。



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維園年宵市場年三十晚10萬人次入場

食環署表示，全港15個年宵市場由1月16日（年廿五）起一連七日舉行，共錄得超過114萬人次到訪；人流高峰的年三十（21日），維多利亞公園年宵市場單日錄得超過10萬人次。

食環署從年宵市場收集由花檔檔主自願送贈未售出的花卉及盆栽，由食環署員工組成的六隊義工隊協助部門，把收集到的約150盆花卉及盆栽轉贈予30間安老院及殘疾人士院舍和兩間公立醫院。

共收集約85.6公噸有重用價值物資

另外，食環署於年宵期間採取多項減廢回收措施，除在各個年宵市場回收一般可循環再造物品包括廢紙、塑膠及金屬外，亦安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。署方指，在年宵市場開放至今日清理場地期間，承辦商於15個年宵市場合共收集約85.6公噸有重用價值的物資。

食環署指，今年加大了攤位面積及擴闊了通道，又利用科技管理人流。年宵市場結束之後，食環署動員170名員工及調動24架次垃圾收集車和水車，為維多利亞公園年宵市場進行清理工作，其餘14個年宵市場清理工作則由外判潔淨服務承辦商負責。

另外，車公誕市場和大埔林村放馬莆新春市場會營運至2月5日（農曆正月十五日）。食環署提醒市民先到食環署網站專頁參閱兩個市場的開放時間和入場輪候情況，方便計劃行程。

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