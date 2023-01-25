狄志遠促會議紀錄「開名」　立法會重申可翻看錄像：做法具透明度

立法會各事務委員會的會議紀要，在新一屆將發言者「隱姓埋名」，包括以「一名議員」標示，外界要弄清楚發言者身份，就要翻查直播片段。新思維立法會議員狄志遠早前去信秘書處，要求恢復以往「具名」記錄發言的做法，批評秘書處將責任轉嫁查閱者。秘書處其後回覆，只是重申新安排屬「優化」措施，已落實超過一年，認為新做法足以維持透明度，讓公眾及傳媒隨時查閱。



新做法旨在助公眾、傳媒更快掌握會議討論要點

秘書處回覆指，現今社會資訊流通更為快速，新做法旨在協助公眾及傳媒更快掌握會議討論要點。新的「優化安排」下，歸納及整合了發言重點、討論要點等，秘書強調增設的附錄「以列表清晰載列每位發言者、發言主題、發言時間標記，以及須採取的跟進行動」，又稱如果個別人士可根據標記搜尋哪些議員、官員曾就不同議題發言，並可完整收看直播。秘書處會適時檢討及優化有關安排。

狄志遠稱責在秘書處 翻查錄像查核徒添麻煩

狄志遠在信中批評安排不符合公衆利益，公衆有權知道發言委員身份，判斷有關發言的公信力，推動議員發言積極性。他說，要透過翻查錄像查核發言議員身份，只會為市民徒添麻煩，「多此一舉」，而這個責任理應在立法會秘書處。記協早前亦曾發聲明，批評新做法削弱公眾的知情權，妨礙傳媒報道議會情況，窒礙資訊流通，將立法會資訊透明的責任轉嫁至公眾和傳媒，增加傳媒採訪及查證發言議員身份的難度。