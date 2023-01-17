立會委員會紀錄「不具名」　誰人發言須翻看直播　記協斥削知情權

新一屆立法會一改慣常做法，部分委員會會議紀錄不再以具名方式記載議員發言，改以「一名議員」等字眼取代。立法會秘書處回覆指，擬備方式經過優化，透過精簡歸納整合與會者的發言重點，是為了方便公眾、議員和官員更容易掌握會議流程，以及議程項目的討論要點和回應。不過，回應未有解答不清楚列出議員姓名的原因。



新紀錄方式下，公眾單憑文本的會議紀錄，難以稽考發言議員的身份，只可以重看會議片段。發展事務委員會主席謝偉銓承認，以議員角度出發，若想翻查紀錄詳細了解其他議員的發言內容，確實需要多花點時間，但認為新做法「難評好壞」。香港記者協會則批評，隱沒發言議員的名字妨礙傳媒報道、亦削弱公眾的知情權，「將確保立法會資訊透明的責任轉嫁至公眾和傳媒」。



秘書處指「優化」：更容易掌握流程及討論要點

立法會秘書處解釋，經「優化」的會議紀要加設附錄，列明每名與會者的發言時間標記，公眾可按需要翻看個別議員或官員發言片段。秘書處又指，根據立法會《內務守則》，委員會秘書須按委員會決定的方式擬備會議紀要。每次會議的紀要擬稿會在隨後一次會議上確認通過，或經所有委員審視後作實。

《香港01》翻查立法會網頁，發現本屆立法會，不少委員會會議紀要都以「議員」、「委員」、「政府當局」等字眼交付發言者身份。雖然會議紀要最後一部分「會議過程」，按時間標記出發言者的名字或組織，但單憑文字紀錄，實在難以直接對照出發言內容及發言者身份。

記協批窒礙資訊流通 單憑紀錄難辨議員身份

記協認為，有關改動非但未能方便公眾掌握會議的討論要點，反而窒礙市民理解立法會議員的工作，削弱公眾知情權。省略發言議員的名字會增加公眾辨識困難，一方面令公眾難以向相關議員問責，亦影響選民的投票意向；隱沒發言議員的名字，亦妨礙傳媒報道議會情況。

公眾及傳媒必須自行按附錄翻看議會錄影片段，才能找出個別議員或官員發言。記協認為做法將確保立法會資訊透明的責任轉嫁至公眾和傳媒，窒礙資訊流通，增加新聞工作者採訪及查證發言議員身份的難度，未能讓公眾及傳媒即時向有關議員了解事件，形容做法非常不理想。

謝偉銓說，難以評論做法屬好屬壤，他解釋指議員可從「會議過程」中快速查看自己意見有否被紀錄下，但若想詳細了解其他議員的發言內容則需花點時間。（梁鵬威攝）

謝偉銓稱好壞兩睇 陳振英：踴躍發言者不介意具名

謝偉銓指，注意到會議記錄方式有新調整，認為新做法下，議員的意見仍有被記載，只是「要分開睇」。他認為難以評論做法屬好屬壞，作為發言議員仍可從「會議過程」中快速查看自己意見有否被記錄下來，只是要了解其他議員發言就有難度。

新的紀錄方法暫不影響財委會及立法會大會，因為大會及財會的會議紀要都屬「逐字記錄」，清楚列出發言議員名字。財會主席陳振英指，自己擔任不同公職，發現不同機構有不同記錄方式，有些以委員名字記錄，有些僅寫上「一名委員」，相信今次可能是立法會參考了其他機構做法，統一紀錄方式。他認為。不具名記錄是否較為合適是見仁見智，但相信較為踴躍發言的議員不會介意具名紀錄。

被問到應否將「逐字記錄」安排擴展至立法會全部委員會會議，謝偉銓認同「逐字記錄」會更為清晰，但擔心需要處理的資料繁多，秘書處人手會有不足，強調要視乎需要。陳振英則指，據了解秘書處正研究採用人工智能軟件協助撰寫會議紀錄，由軟件完成初稿，再交由秘書處校對，估計若果劃一改為「逐字記錄」對工作量影響不大，甚至可能更簡單，但對讀者而言則可能較難找出重點。