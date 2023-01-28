01專訪｜ 南沙民心學校再招生　梁振英有「必入」貼士

全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，正進行新學年全球招生，學額500個，本月中進行的首場線上招生簡介會，有9,000人參加，當中300多人更透過英語平台參與。梁振英接受《香港01》專訪時指，期望9月開始的新學年，每班有兩、三名國際學生，以達至辦學宗旨中培養學生具「世界觀、大格局」思維的目標。



他又透露，隨着通關及到南沙發展的年青港人家庭增加，為配合年輕家庭年幼子女教育需要，民心學校擬向港府申請開辦幼稚園。初步計劃是在現時校園騰出部份地方改建為幼稚園，長遠會在校園鄰近開設獨立幼稚園，為港澳台及外籍學生提供銜接香港學制的一條龍教育。



廣州南沙民心港人子弟學校是在本港註冊，並獲香港稅務局免稅地位的非牟利公益團體，學校提供一年級至十二年級課程，主要招收港澳台的非內地籍學生，去年9月正式開課，先開辦一年級至十年級。學校首年取錄500多名學生，今年9月開始的新學年目標再招收500名學生。由首場簡介會吸引9,000人參加，可以預料學額將出現激烈競爭。

成功取錄貼士：學生要積極、進取

雖然收生事宜由校方全權決定，但作為學校理事會主席的梁振英仍然有一些貼士可提供，好讓家長和有志於報讀的學生參考。他接受《香港01》訪問時指，每一個報讀的學生潛質都很好，但礙於學額固定，校方作篩選時，首要注重的是學生學術成績與語文能力，還有要看學生本人是否積極、進取的青少年。

學校的辦學宗旨是「香港根、中國心、世界觀、大格局」，梁振英形容辦學理念嶄新，收生時也重視學生是否抱持相同理念。他強調校方收生不問背景，也有提供獎助學金予有需要學生。

辦學嘅理念係一個幾嶄新，而且可以大膽講嘅，比較宏大嘅理念，我哋揀學生睇呢個學生佢係咪嗰種人？如果佢仍然係想匿喺香港做街坊小朋友嘅，亦都唔符合我哋辦學理念 全國政協副主席梁振英

學校開課至今四個多月，梁振英認為已做到培養「香港根、中國心」，未來要注重培養「世界觀、大格局」，因此今次會招收國際學生，更期望每班都可以有兩、三名外籍學生，讓港澳台學生可以多接觸不同國籍同學，從而對外國有更多了解，以助他們建立國際視野和學懂求同存異，同時也讓國際學生更多地了解香港和國家的情況，以及中國文化。

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海外學生學習中文有支援

由於學校主要授課語言是英語，外籍學生的學習不成問題。他指若海外學生希望能學習中文，校方也會提供支援。梁振英認為，外國學生若能抓緊在學期間學好中文，對將來的發展有很大幫助，甚至一些中一生，若他們學習進度快，將來可以在公開試報考中文科。

除了招收外國學生，同時身兼共享基金會理事會主席的梁振英指，基金會在老撾、柬埔寨，及非洲吉布提、肯尼亞等國正進行消除白內障致盲項目，他構思在暑假期間，安排一些民心學校高年級學生，跟隨基金會到非洲一些村落幫忙派發單張、登記等工作，讓學生親身體驗和了解國際人道主義工作運作，也有助培養學生的「世界觀、大格局」思維。

申請參與文憑試及成為試場

由於課程銜接本港學制，隨着今、明兩年陸續開辦十一和十二級，梁振英透露校方稍後會向港府申請讓學生參加文憑試，及校園可成為試場。

本港考評局去年已修訂考試規則，並向學校發出通告，指開辦文憑試課程的內地港人子弟學校通過審核後，將被接納為「與考學校」，有機會成為試場。

另外，學校開課不足5個月，梁振英透露已達至收支平衡，他認為民心的辦學模式可以在內地複製和推廣。

廣州南沙民心學校新學年招生資訊