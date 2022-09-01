梁振英創辦　廣州南沙民心港人子弟學校今開學　李家超在港揭牌

由全國政協副主席梁振英牽頭創辦的廣州南沙民心港人子弟學校今日（9月1日）開學，由於疫情關係，梁振英未有親赴南沙，今早聯同特首李家超在特首辦為學校揭牌，教育局長蔡若蓮、特首辦主任葉文娟、學校法人岳毅等人參與。



梁振英指有三大意義：建立南沙港式國際社區

梁振英透過視像致辭時表示，廣州南沙民心港人子弟學校開學，有三層意義：一是中國內地有了一所非營利性的港人子弟中小學，補了一片空白；二是為香港科大（廣州）的教職人員解決了非內地籍子女的教育銜接問題；三是在南沙港式國際社區打造了港人宜業宜居的核心。他指「兩校」同步開學，是重大的粵港合作成果，也是國家持續改革開放的重要體現。

梁振英指，任何國家民族的未來都取決於下一代教育的質量，科技廣州辦學不簡單、不容易；民心作為非營利性的香港民間團體來廣州南沙辦學，也不簡單不容易，又指香港融入國家發展大局，必然有磨合的過程，香港和內地雙方都要拿出勇氣和毅力。

在南沙學校現場，參與揭牌儀式的包括總校長潘淑嫻、廣州市長郭永航、南沙區委書記盧一先和區長吳揚。據介紹，廣州南沙民心港人子弟學校是一所12年一貫制學校，旨在秉承香港教育理念，為在內地生活的港人子女及其他非內地籍子女提供優質教育。