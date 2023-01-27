張秀賢借錢始於學生年代　料達四、五百萬元　有人借百萬、擬入稟

前元朗區議員張秀賢被指向政圈多人借錢不還，債主遍佈「左中右」陣營。最先在網上爆出消息的財經專欄作者「渾水」昨晚（26日）再出帖，指張已經聯絡他，得出一個債務方案，還款期逾6年，每月還款3,000元，他其後再透露早於2017年借出款項，總額達15萬元。

「渾水」亦加入苦主群組，透露當中有「大狀」及律師建議入稟小額錢債審裁處向對方追討或申請破產，群內有苦主向對方借錢至少100萬元，預計總債務至少400至500萬元。多名泛民中人都形容張秀賢的借錢行為是「慣性」，在學生時期已「左借加借」，一開始向所屬本土派、學生組織及素人落手，「喺圈子內幾年前已經揚開晒。」



渾力借出15萬元、分6年攤還 張正從事保險

「渾水」憶述事主經電話聯絡他，商討還錢方案，過程對方態度極度惡劣，一句道歉也沒有，甚至「逼返我轉頭」，但「顧全他一點面子」，不透露具體內容，但指對方現時正從事保險業。昨天已收到對方第一期還款，還了不足3,000元，設6年還款期是希望給該人一點空間，不逼死他。而所有得到的還款，都會用作慈善用途。

學生時間已左借右借 「喺圈子內幾年前已揚開晒」

多名泛民中人表示，張秀賢周圍借錢「喺圈子內幾年前已經揚開晒，好多人都知佢係滑頭」，早在大學時期已經左借右借，一開始向所屬本土派、學生組織及素人落手，「幾千蚊都有」；之後借錢網絡愈撒愈大，到傳統政黨，繼而建制陣營，「呢幾年唔知嘅人，或者心軟咪借咗畀佢囉。」有人則透露，「有大學生偶然有機會同佢食過餐飯，完全係圈外人，都畀佢問借錢，話要投資生意。」