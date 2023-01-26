被爆四圍欠債拒還　張秀賢：將私下交代　學者黃偉國被欠$26萬

前元朗區議員張秀賢被指「借錢唔還」，舉債網絡橫跨左中右、社運圈及不同界別，相關訊息近日在網絡廣為流傳，不少知名人士都表明自己是「苦主」，包括財經專欄作家渾水、漫畫家「阿塗」、Chickeeduck 創辦人周小龍及政治學者黃偉國，黃更自爆借出26萬元。一眾債主還在通訊軟件開設群組，據指總債務達到百萬位數。



張秀賢回覆《香港01》查詢時，指「要睇睇先」，其後再稱屬於私人事務，「會私人再同其他人交代」。渾水昨午（25日）發帖，不點名指張是「著名借錢不還的債仔」，因對方多次已讀不回訊息而爆出事件。他最新指，事件曝光已接獲對方電話，形容張態度惡劣，「有啲似名言『借錢借到某個地步，債仔惡過債主』」，最終協商了長達六、七年的還款協議，不過相信最終還錢機會不大。



張秀賢。（鄭子峰攝／資料圖片）

渾水引爆事件 苦主包括阿塗、周小龍、黃偉國

渾水昨日在社交網站不點名指，該人「見人就借……黃藍綠都不打緊……借錢網絡還真是頗為龐大，左中右都有，身邊的朋友借到盡，以前做議員的義工、助理和街坊都借到盡，舊同學莊員也下手。」他後來發現，被張問過借錢的橫跨不同界別，有金融、建築、公關、飲食、收藏家，「咩人都有，唔同社交圈子嘅人都被問過」，形容他周圍撒網；而借錢藉口多如「選舉開支，借錢應急周轉，自己撞車，家人撞車，要去台灣發展水果事業……」

中間為葉劉淑儀。（廖雁雄攝）

稱張變節：吹噓可搭路見葉劉 葉劉稱見過大概兩次

渾水指該人雖然周圍借錢，但「食好西、買名牌，物質生活過得比我還要富足，加上多次已讀不回，我就知自己賴嘢了。」他又指，相信本屬「黃營」的張已經變節，「近月他向陌生人派的卡片是基本法乜乜研究中心，胡亂吹噓自己能夠搭路見（行政會議召集人）葉劉。」

葉劉淑儀接受查詢時稱，見過張秀賢大概兩次：「我同佢唔係真係好熟，佢嘅個人事務我係唔清楚。」

借錢原因：選舉、做生意、自己撞車、阿媽入院

「債主帖文」引發一眾苦主「共鳴」，目前已移居英國的黃偉國表示，自己一共借出26萬元。他與張相識於2012年，當時發生反國教事件，張仍是中學生，參與學民思潮，到張近年參選時曾在幕後助選，而第一個借錢原因就是選舉經費，到去年初張「搵得好急」，聲稱「阿媽入咗醫院，但年紀大，無買保險，依家要現兜兜畀住院費、醫療費……一開始想借10幾萬」，自己因為心軟再一次「中伏」。

渾水終獲答允7年內清還 曾志豪：光環「賣一次就用完」

渾水則說自己「做過兩次水魚」，首次借錢已經是2017年選舉。今次帖文發酵後，張終於打電話給他：「語氣同態度都係惡劣，有啲似名言『借錢借到某個地步，債仔惡過債主』。」他說，張在電話中就帖文提出很多匪夷所思嘅要求，自己都一律拒絕，但「協調了一個對佢而言、或對所有人而言，都是一個非常之好嘅還款方案，佢至少在電話中承諾返會還錢，還款期去到六年至七年。」

他又說，「人一時之間有三衰六旺，未必還到錢，但唔可以唔應機」，希望他聯絡債主交代，「痛定思痛」，又說應該首先處理有應急人士的需要。周小龍則指，希望張秀賢改過自新，重新做人。被問過借錢、但力保不失的港台前主持曾志豪，則指「有啲唏噓」，形容對很多朋友是很大打擊」，又指變賣社運光環「賣一次價值就用完」。