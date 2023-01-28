鄉議局新春團拜　劉業強：政府重大規劃如需配合　鄉親同心同德

新界鄉議局今日（28日）舉行新春團拜，特首李家超、政務司司長陳國基等多名官員及立法會議員出席。



鄉議局主席劉業強致辭時表示，特首李家超發表首份《施政報告》為香港開新篇、謀發展，香港正式踏上由治及興的新里程。他指必須把握時機全力推進「明日大嶼」，政府重大規劃需要新界原居民配合，希望政府與鄉議局保持緊密聯絡，鄉親與政府同心同德，共同開啟新篇章。



劉業強說，中央向香港送上新年大禮，對香港與內地實行首階段通關感到興奮，冀能夠在本年內達至全面通關。他提到，「二十大」精神關係到「一國兩制」行穩致遠及香港長期繁榮穩定，國家的聲音和議題需要在香港和新界落地生根、有所作為，會盡快消除內地與香港的屏障，實現人心回歸，推進新界與大灣區山水相連，融入國家發展大局。

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義無反顧維護國安 消除中港屏障

劉業強又稱，現時進入大分化、大改組時代，近年有別有用心政客和外部勢力，為求達到政治目的無所不用其極，除發放假訊息外，還以低劣方式抹黑及攻擊中央及香港政府，因此香港必須全面準確實施國安法，貫徹「一國兩制」方針，維護國家安全。他說，未來在維護國家安全的議題上，鄉議局會義無反顧成為參與者、推動者，絕對不會是旁觀者。

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民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，鄉議局一直支持並配合政府施政，擔當政府及新界居民之間的溝通橋樑，協助政府了解鄉親民意，亦經常舉辦弘揚傳統中華文化的活動，建設良多，期望新一年鄉議局繼續與政府攜手共建美好香港。

英撤回議員邀請 劉業強：愛國人士在其他平台發聲

被問及英國議會撤回邀請立法會議員出席研討會，劉業強回應指，議員要繼續努力，媒體沒有限制，愛國愛港人士會不同平台繼續發聲。

他相信英國日後也會與香港議員交流，「無一個地方可以獨善其身，都要互相交流先有發展。」