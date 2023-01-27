預算案｜鄉議局倡消費券5千元　居屋成本價發售　新界五隧道免費

新界鄉議局今日（27日）約見財政司司長陳茂波，提出《財政預算案》建議。鄉議局表示應派發不少於5,000元消費券，並可上調足球博彩稅，由原先的50%增至70%。



鄉議局與財政司司長陳茂波會面，提出《財政預算案》建議。（新界鄉議局）

建議向年收入200萬元以上加稅1%

鄉議局主席劉業強表示，鄉議局建議派發5,000元電子消費券，以刺激本地消費，並寬免2023至24年度住宅物業差餉，並為與父母及長者同住人士提供額外稅務減免，長者高齡津貼（俗稱生果金）申領年齡則下調至60歲。鄉議局又建議，向年收入超過200萬元的高收入人士，上調薪俸稅1%。

建公路連接將軍澳和香園圍

樓市方面，鄉議局指「辣招」應逐步撤銷，而居屋可以成本價售予市民。至於新界土地建屋方面，鄉議局倡加快審批及補地價申請，並提高丁屋密度，准許興建多層樓宇，發展「城中村」。

交通方面，鄉議局亦提出大老山隧道、大欖隧道、尖山及沙田嶺隧道、城門隧道及獅子山隧道免費行車，又興建由將軍澳經西貢蠔涌、大水坑至香園圍口岸的公路，以及上調汽油私家車首次登記稅，同時將「EV屋苑充電易資助計劃」計劃拓展至新界鄉村。

鄉議局認為足球博彩稅可增至70%，並可引入其他公司與賽馬會競爭。（資料圖片/黃煦緻攝）

足球博彩稅增至70% 或引入競爭

足球博彩稅現時為50%，鄉議局認為可增至70%，預計政府可以多收40億至50億元，又建議博彩業務引入其他公司競爭，或為賽馬會設立儲備上限。

鄉議局亦提出鄉郊發展的意見，包括加快推進北部都會區建設，在大嶼山興建兩條隧道，一條連接梅窩與小蠔灣或愉景灣，另一條連接石壁至大澳道，亦提出建立高架行車橋連接南大嶼。

此外，鄉議局倡設立鄉郊事務基金提升鄉事委員會服務，全面檢視鄉村道路設施，預留3億元設立智慧鄉村資助計劃，發展鄉郊遙距醫健服務，以及優化鄉郊保育資助計劃等，並建議放寬在太陽能發電上網的限制，讓天台太陽能裝置覆蓋範圍達100%，並可在花園、農地、荒廢魚塘及閒置土地安裝太陽能板。

加強資助本地電影 運用科技介紹景點

全港性政策方面，鄉議局提出舉辦更多國際會議、金融峰會和體育盛事。又可豁免外來人才置業印花稅和暫繳薪俸稅，聘用年長僱員可享免稅額，並資助願意畢業後留港工作的非本地學生來港升學。另外，亦建議加強資助本地電影，爭取更加多港產電影透過引進方式在大灣區上映。吸引更多機構及私人投資，將體育產業化。推動生物科技發展，推出智慧出行科技介紹景點等。