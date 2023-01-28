英議會撤回邀請　李梓敬批政治操弄：港可自行辦研討會

英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar），旱前邀請香港立法會議員出席3月中旬的研討會。惟聯合會英國分會前日（26日）發聲明，因「香港情況惡化」撤回對香港立法機關邀請。



原本獲邀出席的新民黨議員李梓敬譴責英方政治操弄，意圖污衊本港的選舉制度。他批評英方做法兒戲，稱若認為本港制度不理想，更應讓本港議員解釋選舉制度，了解過後再作評論。他又指會透過媒體向英方表達不滿，香港可以舉行自己的研討會，他短期內亦不想踏足英國。



去年11月邀請時選舉已改制 突撤邀請兒戲

聯合會英國分會提到香港的政治多元程度及參與基礎已嚴重削弱，李梓敬反駁指本港議會仍然多元化，法治在世界前列。他說，主辦方在去年11月發出邀請時，香港已經完善了選舉制度，新一屆的立法會已經開始運作接近一年，現時卻撤回邀請，做法兒戲。

他稱，今次撤回邀請是主辦方的損失，並非香港的損失，因為他們損失更深入了解香港的機會。他又質疑英方偏聽，「堂堂英國國會，點解要懼怕香港特區的立法會議員說出真正香港的情況？」

李梓敬認為，今次英國主辦方做決定草率，加上西方國家圍堵國家發展，除非有公務需要，短期內也不希望踏足英國。他認為可本港可舉辦自己的研究會，讓外國了解香港的情況。

被問到英方提及的「香港情況惡化」是否與人大釋法有關，李梓敬指英方的邀請函11月中發出，不排除任何可能性，重申支持全國人大常委會的決定。