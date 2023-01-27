英國議會撤回研討會邀請　李梓敬批評兒戲質疑偏聽：主辦方的損失

英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar），早前邀請香港立法會議員出席3月中旬的研討會。惟聯合會英國分會今發聲明，指執行委員會在最新一次會議上一致同意因香港情況惡化撤回對香港立法機關邀請。



原獲邀出席研討會的議員李梓敬批評主辦方兒戲，去年底發出邀請至今日撤回，香港在期間的立法制度沒甚改變，質疑對方偏聽，又形容撤回邀請指是主辦方的損失，非香港的損失，「點解唔了解下𠵱家係咩情況。」李梓敬又指明日（28日）將召開記者會回應事件。



聯合會英國分會發聲明，指執行委員會在會議上一致同意因香港情況惡化撤回對香港立法機關的邀請。（網上截圖）

英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar），早前曾邀請香港立法會議員在當地時間3月13至17日出席研討會。惟聯合會英國分會發聲明，指執行委員會在當地時間1月26日的會議上，一致同意因香港情況惡化撤回對香港立法機關的邀請。

獲邀出席的議員李梓敬批評主辦方兒戲，續指去年底發出邀請至今日撤回，香港整個制度沒甚改變，質疑對方偏聽，直指撤回對香港立法機關邀請是主辦方的損失，並非香港的損失，「點解唔了解下而家係咩情況。」，他明日將召開記者會回應事件。