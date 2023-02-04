李家超：中東之行加強聯繫　信香港優勢可配合當地需要

特首李家超今日（4日）將率團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，他在出發前接受傳媒訪問，此行目的是加強香港與沙特和阿聯酋於貿易、投資和文化等領域的聯繫，為香港爭取龐大商機。



李家超接受中通社訪問時說，會在中東出席商貿及文化推廣活動，與高官及商界人士會面，介紹香港重返國際舞台中心，與世界再度無縫連接，可以發揮「背靠祖國，聯通世界」優勢，擔當連接國家與世界的橋樑。

李家超從3個方面解釋香港優勢。（資料圖片/蘇煒然攝）

金融基建有助投資

李家超從幾方面講解香港可與當地的合作項目。金融方面，香港是全球最大離岸人民幣中心，提供多元化渠道，投資他們手上的人民幣。中港資本市場互聯互通，可幫助投資者直接投資內地股市。此外，香港是全球其中一個企業首選上市地，亦是亞洲首屈一指的基金管理樞紐和第一大綠色債券發行地，相信可以配合中東發展需要。

專業服務、科研人才鼎盛

商業及專業服務方面，香港的建築、工程行業，以及機場、港口、鐵路、電訊等管理專業，不少人才活躍於中東，法律服務、審計、稅務、管理顧問等專業服務亦是強項。

此外，香港具有科研和人才優勢，是亞洲唯一擁有5間世界百強大學的城市，除了大灣區初創企業，本地亦培養了10間「獨角獸」企業，涉及生物科技、金融科技和人工智能等範疇，有助中東國家創科發展。