李家超訪沙特及阿聯酋　指兩地多元發展正好配合香港優勢

特首李家超今日（4日）下午率領代表團前往沙特阿拉伯和阿聯酋，加強貿易、投資、文化等多個領域的交流，下周六（11日）早上返港。



李家超（資料圖片/林靄怡攝）

代表團成員包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、政府新聞處處長陳偉偉、署理「一帶一路」專員黃宗殷，以及30多名來自財經、工商、貿易、專業服務、基建及發展、創新科技、運輸物流等界別的代表。李家超說，各代表都有好好人脈網絡，相信可發揮推廣香港的作用。

李家超先會訪問沙特首都利雅得，周一（6日）晚上轉抵阿聯酋阿布扎比，周三（8日）前赴阿聯酋迪拜。代表團將與當地政商界領袖會面，考察當地企業，並介紹香港最新發展和機遇。

香港人才可為兩地帶來合作機遇

李家超表示，兩個地方都是發展得很成功的經濟體，有好好的發展願景和藍圖，兩地有多元發展，生產力亦強，他們的發展需要正正配合香港的優勢，可讓香港有很多商機，例如增加投資資金出路等，相信與當地交流之後能拓展中東的合作空間。

李家超說，香港會成為創科中心和中西藝術交流中心，正為兩地發展提供無限機會。香港亦有不少人才，基建、物流、建築、設計、管理、貿易仲裁等多個方面都能有合作機遇。

李家超又會到訪香港駐迪拜經濟貿易辦事處。

國家主席習近平去年訪問沙特阿拉伯，李家超說當時已經提出增加多方面交流，是很好的基礎讓對方了解香港的優勢和機遇，特別是香港作為進入內地的橋樑，會從這方面多做推廣。

料不會一窩蜂出境 政府可處理

通關方面，李家超說自從述職之後政府已經做足準備，增加入手及安全系數，亦有做演練。他表示，業界朋友亦很積極，大家知道全面通關已經會實現。被問到一窩蜂出入境的情況，他說應該人流不會大到處理不到，指每人都會有自己安排，預期人數逐步增加但不會有擔心無法返內地而湧出的羊群心理。李家超表示，相信運力會逐步增加，而且增加速度會快，亦有序發生。