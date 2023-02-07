追加撥款購指揮船　黃英豪倡內地採購：大連船廠連航空母艦都做到

立法會2016年撥款1.44億元，供水警總區購置流動應變及指揮平台和附屬船，惟2018年兩度流標。保安局指，受鋁材成本大幅上漲等因素影響，採購項目估算費用增加，再向立法會申請4,400萬元撥款，最新承擔額增至1.88億元。立法會保安事務委員會今日（7日）通過，將該項目開支撥入《2023年撥款條例草案》一併批核。



會上多名議員關注向西方國家廠商購入船隻，會構成國家安全問題，例如工聯會陳穎欣擔心外國部件被「開後門」，問及當局會否優先向內地購入船隻，提升國產化比例。民建聯黃英豪批評海事處以往做事「求其」，認為應主動聯繫內地造船廠，「大連、廣州、江南船廠，不單止一般海警船，連大型驅逐艦、航空母艦都做到。」



警方在2012年進行檢討後，推出「船隊更換計劃」。（資料圖片/馮國良攝）

陳穎欣憂外國廠商「開後門」

陳穎欣指，西方敵對勢力為破壞香港由治及興，無所不同其極，外國廠商以後有機會拒絕提供維修保養，令警方得物無所用，又指警方行動有機密性，外國部件不排除被「開後門」。保安局局長鄧炳強稱，去年政府採購已增設國家安全條例，採購大型應變平台等必然會考慮與國家安全有關的問題，例如廠商需要在不受外國制裁影響下，向政府提供器材及維修零部件。

選舉界周文港說，購買兩艘船需時6至7年實屬罕見，又稱內地和韓國船廠世界一流，接單量佔全球九成，問及海事處採購名單是否以內地及韓國等地廠商為主，還是仍然採用港英時期的採購名單。海事處副處長陳婉雯稱，該處採購船隻是全球招標，沒有名單限制，全球船廠也會收到招標邀請。

葛珮帆倡檢視全球招標

黃英豪稱，中國船帕工業總公司是全世界最大的造船集團，大連、廣州及江南船廠連大型驅逐艦和航空母艦也做到，海事處應主動聯繫，「唔可以好似過往做嘢咁求其，淨係喺網站公布點招標。」民建聯葛珮帆認為政府應檢視全球招標是否最好的辦法，指若內地能提供同樣質素的船隻，較其他地方廠商更安全可靠，可避免日後無法購入零件。

鄧炳強說，全球採購是既定政策，而面對國家安全的情況，內地當然是可以信賴的地方，無論任何時候也不受外國制裁影響。