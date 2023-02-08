李家超訪中東與阿布扎比王室成員會面　邀當地科創公司來港尋機遇

行政長官李家超繼續外訪行程，在2月7日（阿布扎比時間）展開阿聯酋阿布扎比行程，當中，李家超與阿布扎比投資局常務董事、阿布扎比酋長國王室成員會面，商討經濟合作議題。李家超又與當地科創公司的行政總裁會面，介紹香港的無限商機，並邀請該公司來港發掘投資機遇。



行政長官李家超阿布扎比時間二月七日在阿聯酋阿布扎比一個商貿論壇及午餐會致辭。（政府新聞處）

李家超率領的代表團出席由阿布扎比工商總會主辦的商貿論壇及午餐會，李家超在論壇致辭時表示阿聯酋是香港在中東地區最大貿易夥伴，香港將善用其作為國際金融中心和全球最大離岸人民幣業務樞紐的優勢，助力阿聯酋積極參與共建「一帶一路」建設。

李家超又指，香港經歷三年疫情，正向清晰復常之路前進，重申香港已重返國際舞台中心，而他相信香港和阿聯酋將繼續開展有利的合作，創造龐大商業網絡和商機。

李家超又與阿布扎比工商總會第一副主席Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri見證阿布扎比工商總會分別與香港工業總會及香港貿易發展局交換合作備忘錄。之後，一行人到訪阿布扎比房地產開發商Aldar Properties PJSC，了解當地房地產開發及投資發展，隨後到訪當地主權財富基金穆巴達拉投資公司，並與其董事總經理及行政總裁Khaldoon Khalifa Al Mubarak會面，探討該公司與香港企業合作的空間。

李家超其後與當地科創公司G42行政總裁肖鵬會面，介紹香港商機，並邀請該公司來港發掘投資機遇。之後，李家超與阿布扎比投資局常務董事、阿布扎比酋長國王室成員Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan會面，商討經濟合作議題。

一行人晚上出席由中國駐阿聯酋特命全權大使張益明所設的歡迎晚宴，李家超感謝大使館一直大力支持港府及香港駐迪拜經濟貿易辦事處的工作。