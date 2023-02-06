李家超訪問中東　科技論壇致辭介紹香港創科　冀與全球合作

行政長官李家超率領代表團到訪沙特阿拉伯利雅德，在當地出席科技論壇時致辭時指，香港經三年疫情，現已準備好開放連接世界，並已與內地全面通關，形容香港已重返舞台，也已準備好與各界往來，並介紹將香港發展成為國際創新科技中心，與全球各地創科中心合作的願景。



行政長官李家超率領代表團到訪沙特阿拉伯利雅德，在當地出席科技論壇時致辭。（直播截圖）

李家超出席科技論壇致辭時，先以「Hello from Hong Kong」作開場白，續提到香港經歷三年疫情，現時已準備好開放，連接世界。他指香港今日亦已與內地全面通關，形容香港已重返舞台，也已準備好與各界往來，為他們帶來商業機遇。

他續提及，香港日前已啟動「你好，香港！（Hello Hong Kong）」推廣項目，將向全球各地旅客派發合共50萬張免費機票，加上現時香港已再無限制，歡迎各地的商人或旅客、從政者、媒體、娛樂界等界別的人重臨香港。

李家超續提及，香港將發展成為國際創新科技中心，港府早前已發布香港創新科技發展藍圖，並已有計劃引入企業及人才。他都提到，相信香港成為創科中心後，可與全球科研中心有更多合作。

李家超其後與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長Jasem Mohamed Albudaiwi會面。海合會成員國是香港重要的貿易和投資夥伴，2021年雙邊商品貿易總額超過160億美元，近年來海合會國家致力於發展多元化經濟，他表示，從新能源和傳統能源到智慧城市、交通、物流、金融科技和生物科技等，香港將為海合會企業和投資者提供巨大機遇。

他在當地時間下午與沙特阿拉伯石油公司（沙特阿美）總裁兼首席執行官Amin H. Nasser會面。他和團隊向Nasser詳細介紹香港作為世界主要國際金融中心在一國兩制及大灣區發展下的獨特優勢，香港可為沙特阿美提供全方位的金融和專業服務，包括協助在港上市、處理資金安排和發掘投資機會；同時指出香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐，在資產多元化及安全性方面可發揮積極作用。

特首李家超獲阿聯酋人工智能、數字經濟和遠程工作應用國務部長Omar bin Sultan Al Olama在機場迎接。（李家超Facebook圖片）

他們在沙特阿拉伯的行程完成，之後出發前往阿聯酋的阿布達比繼續招商引財、推廣香港。晚上抵達阿布扎比，獲阿聯酋人工智能、數字經濟和遠程工作應用國務部長Omar bin Sultan Al Olama，中國駐阿拉伯聯合酋長國特命全權大使張益明和阿聯酋駐港總領事Shaikh Saoud Ali Al Mualla 在機場迎接。

▼2月5日 李家超展開在沙特阿拉伯訪問▼

