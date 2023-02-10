李家超訪迪拜與阿聯酋副總統兼總理會面　望加強香港與阿聯酋聯繫

行政長官李家超昨日（迪拜時間2月9日）繼續在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜的訪問行程，與阿聯酋副總統兼總理的迪拜酋長穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面。

李家超在會面時表示，是上任後首次率領代表團訪問阿聯酋，希望此行能加強香港和阿聯酋在多方面的聯繫。他指，阿聯酋是共建「一帶一路」的重要夥伴，與中國共同發展了多個重要項目，而香港具備項目所需配套，可為有關企業提供融資、建築設計和專業服務等支援。



李家超指出，阿聯酋在2021年是香港的第14大貿易伙伴，兩地貿易額較2020年增加35%至約128億美元。早在2020年，香港已經是阿聯酋的第九大貿易伙伴，兩地的雙邊貿易於2017至2021年期間平均按年增加4.1%。截至2022年10月，共有36間阿聯酋企業在香港設立辦事處，其中有四間為地區總部，可見兩地之間的商機潛力無窮。

其後，李家超率領香港特別行政區代表團到迪拜未來博物館參觀。該博物館由穆罕默德．阿勒馬克圖姆創立的迪拜未來基金會籌建，融合傳統展覽、劇院和主題景點元素，讓參觀者探索社會未來如何利用科技發展。李家超指出，中央明確支持香港建設國際創新科技中心，香港已於去年公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，他期望香港日後能與迪拜未來基金會在創新科技方面增進合作。

行政長官李家超今日（迪拜時間2月9日）在阿拉伯聯合酋長國迪拜到訪迪拜未來基金會，並參觀基金會創立的未來博物館。圖示李家超（中）聽取博物館工作人員的簡介。

參觀期間，李家超與阿聯酋人工智能、數字經濟和遠程工作應用國務部長及迪拜未來基金會副常務董事Omar bin Sultan Al Olama見證香港數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄，為雙方科技合作交流奠定基礎。李家超今日（迪拜時間2月10日）繼續在阿聯酋的最後一日訪問行程。