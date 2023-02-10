中大醫院申延遲還款5年　盧寵茂：值得支持過渡困難時期

中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，原定今年3月起分10年連本帶利還款，惟政府稱新冠疫情對該院財政構成極為負面影響，擬容許院方順延五年還款，並以提供15年公共醫療代替利息。



立法會衞生事務委員會今日（10日）討論有關項目，大多數議員表示支持順延還款，亦有議員關注中大醫院還款能力，例如實政圓桌田北辰問及若屆時中大醫院無法償還40億元，校方會否答應一筆過還清，還是再延遲還款。經民聯梁美芬認為順延5年還款過長，應縮短至2年後開始還款。



無支持或無法營運 延還款料2025年財政平衡

醫務衞生局局長盧寵茂表示，中大醫院開業約16個月，期間正值新冠疫情，嚴重打擊醫院業務，若按照原定還款時間表，未來10年的現金結餘將維持負值，最低可跌破負20億元，如未能獲政府支持，可能無法維持營運。

盧寵茂指，根據獨立財務顧問推算，順延5年還款安排使中大醫院的現金結餘由今年起維持正值，預計中大醫院2025年可達到收支平衡，2027年起可錄得盈利。

盧寵茂強調，中大承諾遵從套餐式收費，支援醫管局服務，面對財困仍投身抗疫工作，亦是全港唯一一間私家醫院會接收由醫管局轉介的新冠確診病人，亦支援長者暫託中心，提供新冠疫苗接種服務等，對香港復常作出重要貢獻，值得支持中大醫院過渡困難時期。