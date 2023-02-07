新冠疫情陷經營困難　中大醫院申請順延五年還款　否則將無法營運

新冠肺炎襲港三年，重創本港私營醫療機構。中大醫院早前向立法會申請順延五年至2028年3月首次還款，並解釋因疫情無法在啟用初期積極開拓客源，也難以在病人缺席下兌現承諾，為指定數目的醫管局病人提供服務。



中大醫院亦指，新冠疫情對中大醫院財政，更構成極為負面的影響。根據中大醫院匯報，如按照原定的還款時間表，未來十年現金流預測狀況惡劣，其現金結餘由2023至2032年將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億元的最低位，即中大醫院如不獲政府支持，將無法維持營運。



中大醫院成立之初，向政府借貸40億元以興建醫院，原定在今年3月開始還款，惟醫務衛生局因此向立法會申請批准調整貸款安排，將原來的貸款安排順延五年執行，即2028年3月才作出首次還款，分十期每年還款直至2037年3月，順延產生的應收的利息，會由中大醫院於15年期間提供公共醫療服務取代支付。

據立法會衞生事務委員會文件表示，中大醫院營運首年未能達到其服務承諾，套餐式收費要求達標率僅為20%，低於其承諾的50%；至於處理醫管局專科門診及日間手術新症個案達標率則分別為96.8%及93.9%。文件表示，中大醫院因疫情無法在啟用初期積極開拓客源，也難以在病人缺席下兌現承諾，為指定數目的醫管局病人提供服務。

文件亦指，據中大醫院於去年11月及12月向政府提交其最新財務推算，如按照原定的還款時間表，未來十年現金流預測狀況惡劣，其現金結餘亦由2023至2032年將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億元的最低位，則中大醫院如不獲政府支持，將無法維持營運。

相反，如果中大醫院可順延五年至2028年3月首次還款，中大醫院的現金結餘預計將於2023年起保持正值。在未來五年，中大醫院的現金結餘會先由2023年5億7,800萬元降至2025年2億8,900萬元，並在2026年及之後開始回升，而計及利息、稅項、折舊和攤銷，預計大約於2027年開始錄得盈利。

文件表示，由於中大醫院一直有支持新冠肺炎抗疫的工作，並有參與有醫管局的公私營協作住院轉介計劃，加上新冠肺炎疫情爆發及私營醫療服務量減少均屬意料之外，故醫衞局認為有理由協助中大醫院度過困難時期，「中大醫院應獲給予機會，得以繼續營運。」

局方亦指，按服務契約要求，中大醫院正分階段擴充病床數目，以在2027年或之前達至其全面規模（即516張床位），故認為順延安排可為中大醫院提供足夠時間，發揮其產生額外收入的潛力。

局方強調，延遲五年取得利息不會被一筆勾銷，而是會由中大醫院以公共醫療服務形式全額償還給公眾。按2022年存放於外匯基金的政府財政儲備利率計算，原來應收的利息預計為11億2,900萬元，按2022／23年度公立醫院的普通科病人每日住院成本及每年4.75%的折現率作計算，有關平均成本於15年期間預計為9,350元，大致可折合為120,749個住院日次（大致為15年期間持續提供23張住院病床）。

局方續指，中大醫院需在未來15年提供相等於120,749個住院日次的公共醫療服務，若中大醫院未能履行此服務責任，政府有權要求將提供公共醫療服務的期限順延至15年以上，或按照當時公立醫院的普通科病人每日住院成本要求賠償金額。