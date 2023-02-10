僅四成人認同打擊衞生黑點成效　盧偉國：市民憂難持續

政府早前推出「打擊衞生黑點計劃」網站，透過網上地圖列出全港逾700個衞生黑點，供市民對比在政府清理行動前後的情況。經民聯就計劃成效進行問卷調查，發現僅四成受訪者認同或非常認同行動成效理想。



經民聯主席兼立法會議員盧偉國認為，計劃有一定成效，不過不少市民也反映擔心成效持續性，指這需要依賴教育和宣傳協助，加上通關後人流漸增，他呼籲港人保持衞生，建立清潔城市的形象，使遊客也自動自覺保持乾淨衞生。



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約44%認為成交一般 16%不認同成效

經民聯於今年1月4日至27日進行「政府打擊衞生黑點計劃成效問卷調查」，共取得482份有效回應，並於今日（10日）發布調查結果。

調查結果顯示，約四成受訪者認同或非常認同政府衞生清潔行動成效理想，反映政府有關衞生清潔行動取得一定成效。有44%受訪者認為成效一般。約16%受訪者對政府打擊衛生黑點行動成效表示不認同或非常不認同，反映政府的「打擊衞生黑點計劃」仍存在改善空間。另外，有近七成受訪者表示非常支持政府將店舖阻街罰款由1,500元提高至6,000元。

綜合調查結果，經民聯發現亂拋垃圾、鼠患、後巷衞生，及店舖阻街是受訪者認為最為嚴重的安全衞生隱患問題。

倡15億元設滅鼠基金 AI監控黑點

經民聯建議政府檢討亂拋垃圾罰款，在可承受範圍內調高罰則，以增加阻嚇力度，同時在學校教育中強化相關教育，讓學童從小培養公共衞生意識。又建議政府撥出15億元設立滅鼠基金，以紓緩「鼠患」問題，同時採用多元化鼠餌及更新「鼠患參考指數」的計算方式。

監察方面，經民聯建議當局應考慮增加「智慧型監控系統」配合AI科技，實時掌握各個衞生黑點的情況；建議當局加強相關衞生黑點巡查，加強宣傳教育，促請商戶將食物正確擺放，積極考慮政府帶頭進行廚餘回收。