衞生黑點八成改善　卓永興料明年中加罰款　阻街或限半小時內移除

政府提出修例將亂拋垃圾的定額罰款由1,500元加至3,000元，店舖阻街罰款則由3,000元增至6,000元。政務司副司長卓永興今早（17日）在電台節目上表示，將店舖阻街罰款增至6,000元合情合理，留意到議員要求改為累進式罰款，他認為現時提出的罰款金額已具阻嚇力：「（罰款）當交租係交好貴租」。

卓永興預料明年中會通過法例並正式實施，他指店舖阻街絕大部分在日間發生，會要求在限時內移除，現時4小時時限偏長，會考慮縮短至半小時。至於8月展開首階段打擊衞生黑點計劃後，有7至8成黑點已有改善，但為防故態復萌，暫時不會減少黑點數量。



垃圾蟲、阻街罰款擬倍增 累進式罰款暫不考慮

卓永興指，亂拋垃圾及店舖阻街罰款，對上一次修訂已是2003年，單計過去20年的通脹，亂拋垃圾罰款應升至2,500元，加上本屆政府重視環境衞生工作，因此將罰款金額增至3,000元。他續指，店舖阻街的問題比亂拋垃圾更嚴重，因此建議增加罰款至6,000元也是合情合理。

對於有議員建議將店舖阻街罰款，改為累進式罰款，避免店舖「罰款當交租」，卓永興說，6,000元罰款已具阻嚇力，「當交租係交好貴租」，而累進式罰款需要時間及成本建立資料庫，目前不會考慮。

卓永興。（張浩維攝／資料圖片）

研修例減省垃圾屋入屋令申請程序

他預計，相關法案明年年中提交立法會審議，考慮在第二階段賦權食環署人員發出告票及移除物件，毋須警方配合執法。他指，政府會一併檢討其他衞生相關法例，包括研究立法禁止餵老鼠，以及省卻向法庭申請入屋令處理垃圾屋問題程序。

推網站供舉報 頑固衞生黑點裝閉路

卓永興提到，下月將推出舉報衞生黑點的網頁，以地圖形式羅列出全港衞生黑點，展示黑點在當局行動前後的情況，市民亦可輸入地址搜尋。他說，若市民發現黑點有故態復萌的情況，可在網頁舉報，也可提出將新地點列為衞生黑點。他說，政府會密切監察各黑點，嚴重黑點會考慮安裝閉路電視監察。

政府列出逾600個衞生黑點，圖為行人路發泡膠箱堆積如山。（曾鳳婷攝/資料圖片）

18區夜間滅鼠 捕獲8,000隻老鼠

卓永興表示，政府將展開全港滅鼠行動，12月底公布詳情。他提到政府已經在鼠患嚴重地方使用老鼠膠，強調在非常時期要用非常手段，要平衡各方，不能只顧愛護動物。他亦提到，新成立的18區夜間滅鼠隊，直至11月一共捕捉了8,000隻老鼠。