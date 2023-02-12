改革中大私人草案已交律政專員審視 張宇人冀六月完成

身兼中文大學校董的行會成員兼立法會議員張宇人指，為改革中大校董會，就《香港中文大學規程》所提出的私人草案，已交律政專員審視，形容正「如火如荼」地進行，本月將在中大校內舉行兩場諮詢會，期望今年6月完成審視後提交立法會審議。



該私人草案，由三名身兼中大校董的立法會議員聯合提出，除張宇人外，還有民建聯的劉國勳和工聯會鄧家彪。他們建議把包括將校董會成員人數，由55人減至34人， 減少約三分之一，並調整校董會的校內與校外成員比例，以校外校董佔多數。



張宇人昨晚（11日）出席工聯會立法會議員鄧家彪主持的網上節目，提到中大被戲名為「暴大」，但學校管理層態度冷淡，認為這源於在現行制度下，中大校董會人數多，加上校內成員比例較高，難對校方運作監察作用，故提出修訂《香港中文大學規程》。

張宇人提出，將校董會成員人數減至34人，校外佔23，校內成員佔11，即大約2:1、其他修訂建議包括大學校董會的主席和副主席由監督委任；校長和常務副校長須由大學校董會全部成員的四份之三投票通過聘任；司庫由總監委任；及明文規定大學受薪僱員不能獲委任為司庫或校董會副主席。

他透露，草案已交給政府律政專員審視，期望在本年6月前完成審視，並提交上立法會。他又指，本月有兩場諮詢會，期望4月中大校董會開會時，中大管理層會給予意見。