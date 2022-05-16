中大校董會發聲明指段崇智續任符合程序　指個別人士質疑不合理

香港中文大學早前宣布，校董會已通過續聘段崇智任中大校長，任期三年，由2024年起生效，其後有立法會議員要求在立法會教育事務委員會討論事件。中大校董會今日（16日）發聲明澄清，指段崇智的續任安排遵照中大沿用多年的程序。



就個別校外人士質疑為何於段崇智任期屆滿前18個月便作出續任決定，中大校董會回應指相關言論不合理，並指若校方未能與現任校長達成續任共識，校方需盡早展開全球招聘程序，據過往經驗，至少需時12至18個月。



校方及現任校長雙方均同意續任 毋須再次展開廣泛招聘

中大校董會在聲明中指，歷任中大校長包括段崇智皆經過競爭激烈的全球公開招聘程序，最後由校董會聘用。鑑於段崇智最初是通過廣泛招聘程序獲得聘任，如果校方及現任校長雙方均同意續任，校方則毋須再次展開廣泛招聘程序，此做法亦廣為接受。

校方共舉行8次持份者會議

就段崇智的續任安排，相關討論早於2021年夏天開始，校方在2022年1月正式向大學校董會提出。校方確定段教授有意續任後，在同年3月在校內展開廣泛諮詢，共舉行了8次持份者會議，參與者包括校友、教職員、學生、管理層及校董會成員的代表，對段崇智續任均表示積極支持。

中大校董會發聲明澄清，指段崇智的續任安排遵照中大沿用多年的程序。（中大網頁截圖）

中大校董會：遵從嚴格而完善的程序處理續任安排

而段崇智亦曾在校董會特別會議上闡述其願景，而校董會委任的特別委員會經商討後，亦向校董會建議續聘段教授為中大校長，雙方同意任期為三年。新任中大校董會主席查逸超教授亦回應，指「中大校董會已遵從嚴格而完善的程序處理校長續任安排，並向中大社群進行了廣泛諮詢。」

指個別校外人士質疑不合理 全球招聘新校長需時

就個別校外人士質疑校方為何於段崇智任期屆滿前18個月便作出續任決定，中大校董會指有關言論並不合理，並稱如校方與現任校長未就續任達成共識，校方需盡早展開全球招聘程序，據中大及本港其他大學過往經驗，招聘新校長預計需時至少12至18個月。