3月召開兩會　吳傑莊等將出席會前通報會　管浩鳴關注禁食貓狗肉

全國人大會議、全國政協會議分別將於3月5日、3月4日召開。身兼全國政協的立法會議員吳傑莊、蘇長荣及管浩鳴今日（14日）舉行傳媒聚餐，分享兩會的準備工作及政協提案綱要。



管浩鳴表示，政協成員須於會議召開前一星期到深圳參與「兩會前情況通報會」，了解政協會議流程。活動原計劃在2月21至22日兩日舉行，不過2月22日財政司司長陳茂波將會宣讀《財政預算案》，兩者撞期，經商討後港區政協「新鮮人」可在21日晚上返港，出席《財政預算案》會議。



（左起）立法會議員管浩鳴、蘇長荣和吳傑莊均是全國政協委員。（文睿攝）

新一屆政協委員名單上，共有24名全國人大或全國政協委員，人大和政協委員各12人。香港與澳門全國政協委員將一同參加「通報會」，當局就各委員安排了多項課程，包括學習中共「二十大精神」等。

吳傑莊提案 冀利用香港所長助鄉村振興

而吳傑莊、蘇長荣、及管浩鳴均已完成政協提案，將於兩會上提出意見。吳傑莊關注國家發展，他指內地已脫離「脫貧」階段，可步向「振興」，故此他建議國家利用香港所長，助力內地鄉村振興。另外，為推動產業向前，他提議國家加速元宇宙和「網絡3.0」、推動中醫藥現代化和國際化，及促進「香港品牌」拓展內銷市場，惠及內地民生所需。同時，他亦關注本地人才發展，他提議擴大香港青年和人才在內地的發展版圖。

（左起）立法會議員管浩鳴、蘇長荣和吳傑莊均是全國政協委員。（文睿攝）

蘇長荣倡政策傾斜 提升香港國際金融中心地位

蘇長荣則主要關注經濟發展，就融入大灣區的政策方面，他認為在發展要素方面，要更為互聯互通、加快融合。提到金融創新方面，他指香港作為國際金融中心，同時是全球最大和最重要的離岸人民幣業務中心，如國家可政策傾斜 ，可提升香港國際金融中心地位。

管浩鳴指可探討港人到內地安老政策

至於「新鮮人」管浩鳴則關注社福政策，他指內地的安老政策較香港優勝，可以藉此機會探討港人到內地安老的政策。另外，他亦想循序漸進地推動禁食貓、狗肉，形容這是「軟實力」的進步。