民建聯設人大政協辦事處 李慧琼：未有選常委最新消息

分別有7位成員當選港區全國人大代表，及9位成員出任全國政協委員的民建聯，今日（12日）公布成立人大政協辦事處，以做好相關工作。黨主席兼人大代表李慧琼表示，過去接到涉內地房地產項目有關的市民求助個案，部分涉及「爛尾樓」，該黨的人大和政協將趁下月「兩會」召開期間，推進內地進一步完善相關立法工作。



被問到她會否出任人大常委，李慧琼表示，積極認真思考如何做好自己工作，暫時未有新消息分享，若有機會擔當，會盡全力做到最好。



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李慧琼表示，辦事處的工作日標是整合群體力量，就港區人大、政協職權範圍内的事項向國家建言獻策，包括推動「一國兩制」下的兩地互聯互通；加強與社會各界的聯繫，團結力量，協助宣傳和推廣國家發展趨勢和優勢，說好中國模式和香港優勢；全面準碓貫徹落實「一國兩制」，推動香港融人國家發展大局。

該黨全國政協委員梁志祥表示，辦事處具體工作包括聯繫各界，透過支部聯絡點，作為聯絡各界的基地，舉辦座談會等活動，收集香港社會各界的意見；全國政協委員劉江華表示，很多市民的意見涉及內地政策，辦事處會加強內地政策研究，並在兩會提出使政策可以落地，市民受惠。

全國人大代表黃英豪指，為了更專業履職盡責，該黨將會設立辦事處顧問，邀請社會上有豐富經驗的領䄂、及擁有內地和香港法律經驗的人士，協助解決港人的求助及查詢。市民可透過網頁、電郵、電話就關心議題查詢及表達意見。