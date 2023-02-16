簡約公屋｜屯門海水化淡廠舊址住過萬人　江玉歡憂配套乜都無

簡約公屋共有8個選址，分兩期撥款興建，其中位於屯門小欖樂安排的舊海水化淡廠將興建5,000個單位，但被指位置較為偏遠。



立法會選委界議員江玉歡昨晚（15日）到地盤外視察，發現沒有生活配套，擔心將來過萬人搬入後，交通、生活會不方便。



每層16伙起19層 亦要建16幢

小欖海水化淡廠用地暫時用作存放物品和泊車，政府計劃興建5,000伙簡約公屋。江玉歡按政府提出19層高住宅計算，如每層16伙，會興建約16幢簡約公屋，住了5,000個家庭過萬人。

江玉歡駕駛汽車前往該處，指對外連接道路是一條雙線單程路，旁邊是浪濤灣，附近是「乜都無」，「唔會有商店，呢條路亦無巴士，如果要行返出去青山公路，以我今日咁嘅裝束，都應該要行15分鐘嘅。」

沿途無學校無街市無商店無巴士站

江玉歡突然到該處視察，原來是因為收到熟識該區市民的意見，擔心生活配套不足，「無學校、無街市、無商店、無巴士、無鐵路，係乜都無嘅情況底下，點突然之間叫幾萬人住喺度呢？」亦有當區居民表示，最近的購物地點是黃金海岸商場，消費水平頗高，外賣平台單是送餐費用已要44元，而平日是駕車代步。

視察時間是晚上11時，江玉歡來尖沙咀駕車到達要用半小時，擔心市民在如此偏遠的地方如何上班上學買餸。

她認為要讓過萬人住在該選址，政府就要建立很多配套，亦應交代這些配套的費用。