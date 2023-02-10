簡約公屋｜江玉歡再去信房屋局　提出12問題包括營運開支細項

立法會工務小組周三（8日）開會討論簡約公屋，立法會議員江玉歡認為資料不足不應開會而沒有出席，最終在34票贊成1票棄權之下，通過提交財委會審議。



江玉歡表示，認同簡約公屋的出發點，又讚許房屋局積極緩解市民的住房壓力，而政府提交給立法會的文件雖然有大致的交代，但細節仍然不足，因此再次去信房屋局局長何永賢，提出12項問題，希望得到相關資料。



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江玉歡希望局方解釋多項數據，包括首批1.7萬伙的5年營運開支約25億元，當中的具體分項如何。第二是目前本港輪候公屋人數、家庭和個人申請者比例、等候年期等資料。三是未來10年30萬個公營房屋之中可供出租公屋和居屋的數目。四是已建成的過渡性房屋數目和入住率，以及未來一兩年即將落成的數目。五是要求解釋聘請了50人推展簡約公屋的合理性。

六是會否要求房委會參與簡約公屋的興建和管理。七是希望詳列每個單位的總成本，包括設計到日後保養和拆卸的開支。八是對比普通公屋成本較高，請解釋興建簡約公屋在成本效益方面的合理性。九是首批大部份單位在2026年完成，臨近現屆政府任期結束，怎樣達到解決短期公營房屋供應短缺的目標。十是帳目中另設額外基建工程費用的原因。十一是「2+5」的興建與使用期再加上拆卸時間，是否符合分區計劃大綱圖的「臨時用途」。十二是跟5年使用期屆滿後居民排絕或未能編配合適公屋單位，可否保證如期清拆。