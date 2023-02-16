立法會辯論高中必修中史　吳秋北：古希臘古羅馬大多是傳疑偽史

立法會一連兩日辯論由選委界議員劉智鵬提出的「中國歷史列為高中必修科目」議員議案，今日（16日）經修訂為「將中國歷史列為整個中學階段的『必須學習經歷』」後通過。



立法會一連兩日辯論劉智鵬提出的「中國歷史列為高中必修科目」議員議案。（歐嘉樂攝）

列為中學「必須學習經歷」修正案獲通過

教育局局長蔡若蓮認為，要吸引學生讀中史，應從教學模式着手，而不是一刀切「必修必考」，對原議案有保留。選委界議員管浩鳴則提出修正案，認為中史列必修科會帶來教師人手等問題，因此修正為「將中國歷史列為整個中學階段的『必須學習經歷』」。

會上有多人擔心學生的讀書壓力，本身是教師的工聯會梁子穎表示，有不少學生擔心無法應付4個必修科，而選擇其他方法升學，憂慮中史列入高中必修科會令學生反感，加劇學生流失，亦會影響學校人手安排。

鄧家彪鍾意中史但大考攞B：啲女仔背嘢叻過我

工聯會鄧家彪自言後喜歡歷史，初中已經讀完80幾冊《資治通鑑》，「但大考個時攞B，而一啲唔鍾意中國歷史嘅人就攞A，點解呢？因為佢哋手寫靚過我，啲女仔背嘢叻過我。」他認為中史在考試評分上有缺點，因此中史列高中必修科會有困難。

工聯會會長吳秋北則表明支持劉智鵬議案，稱中華文明是唯一幾千年從不間斷的文明，反觀西方歷史和文明處處「傳疑」，稱古希臘和古羅馬「大多係子虛烏有嘅神話偽史」，而近代史則大多數是戰爭侵略、殖民掠奪，是「極端邪惡」。

吳秋北。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧偉國憂需要減少其他科目以及師資不足

經民聯盧偉國擔心高中增加中史必修會否影響整體高中課程結構，以及學生選科限制，例如需要減少科技相關科目，又憂慮現時的教學資源和師資人手，是否足以應付。

選委界林哲玄在發言時讀出錢穆《國史大綱》的序言：「當信任何一國之國民，尤其是自稱知識在水平線以上之國民，對其本國已往歷史，應該略有所知。否則最多只算一有知識的人，不能算一有知識的國民。所謂對其本國已往歷史略有所知者，尤必附隨一種對其本國已往歷史之溫情與敬意。」

林哲玄認為，歷史教學要讓學生掌握時間框架，心中要有一個版圖，同時亦要讀得通。「我哋讀圍魏救趙呢個故仔嘅時候，但係到底齊、魏、趙喺邊度呢？」「萬曆係幾時呢？萬曆先定嘉慶先呢？嘉慶同嘉靖有咩關係呢？」他指如果對歷史框架無認識，讀歷史就好似「星際漫遊嘅時候讀緊海市晨樓，無法尋根」。

超級任天堂《三國志3》。（網上圖片）

陳勇以三國志遊戲為例指中史有趣吸引

民建聯陳勇則表示中史好有用、有趣，以遊戲《三國志》為例，指全世界包括日本、東南亞和外國青年「唔瞓覺都去玩」，「點解呀？吸引呀嘛！」