「全政府動員」演練｜李家超：「四兩撥千斤」最小成本換最大效果

行政長官李家超形容，今日（16日）早上「全政府動員」級別首次演練，動員組成近1萬人的應變能力，但對日常公共服務影響非常輕微，卻能以最快的時間在危急關頭組成强大的應急團隊，以最小成本換來最大效果，可説是「四兩撥千斤」。



代號為「達陣I」的「全政府動員」級別首次演練，模擬天文台預料香港將顯著受鄰近海域海嘯影響，預計令本港水位比正常高出3米，會引至低窪地區嚴重水浸，大量居民需要在短時間內撤離至地勢較高地方。所有77個政策局和部門及廉政公署均需要在限時內通知約1萬名輪值人員進入戒備狀態，參與演練。

特首李家超與公務員事務局局長楊何蓓茵去到作為指定集合點的北角社區會堂，視察演練及會見300位來自6個不同政府部門的公務員，及一同討論如何有效迅速動員，組成應急隊伍，支援受影響居民。

李家超指今次演練，以集腋成裘方式，從70多個單位中，各集結百分之5的人員，組成近1萬人的應變能力，但對日常公共服務影響非常輕微，卻能以最快的時間在危急關頭組成一個强大的應急團隊，以最小的成本換來最大的效果，可説是「四兩撥千斤」。

他強調，所謂未雨綢繆，提升政府面對挑戰時的韌性，必需完善體系建設，提早做好部署，確保政府具良好應變能力。