李家超政綱｜設應急動員機制　訂百日KPI　18區組地區服務隊

特首選舉唯一候選人李家超今日（29日）公布政綱，提出四大綱領，包括強化政府治理能力、在土地房屋提速、提效及提量、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年。

在政府管治方面，李家超稱會積極參考現屆政府架構重組方案，強化戰略謀劃、政策研究及統籌能力，但未提及設立兩名副司長。他提出設立應急動員機制，在應付新危機時，各部門需按級別提供指定人數，組成應急隊伍，確保可動員足夠公務員，做到「零差別」。



對現屆政府架構重組方案採「傾向性」態度

李家超表示，對現政府架構的重組方案採「傾向性」態度，但有些環節要再與現屆政府商討，包括在行政長官辦公室的崗位，他會與現屆政府充份溝通，不論方案如何，一定再公布細節，按程序推動在立法會充份討論。政圈早前傳出設立副司長、重置中央政策組，政綱未有提及。

李家超在政綱提出，實施以結果為目標的行事方式，在政府上任百日內，為指定工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」（KPI）。此外，各部門須檢視運作方式、行政程序，減少不必要或重覆的環節。

李家超表示，政府上任百日內，為指定工作訂立KPI。圖為林鄭月娥班子。（資料圖片）

促領導官員在問題初期主動介入

李家超提出強調強化應急能力，增設「動員機制」，在危機出現時，按應急行動需要，制定動員級別，各部門按級別提供指定人數，確保在危機出現時可盡快作出反應；按應急需要設立指揮部，由高級官員擔任指揮。

他又要求做領導的官員，在有問題初期主動介入，作適當指導和指揮，就指定工作訂定目標。

倡加強地區合作、組義工網絡

地區方面，李家超提出加強與地區組織聯繫，建立合作渠道，建議在18區成立地區服務和關愛隊伍，成立系統性義工網絡，支援政府的地區工作，例如疫情、風災水災。他又指，會廣泛吸納人才加入政府委員會、諮詢架構等，又強調會履行《基本法》23條立法的憲制責任，適時推動有關工作。