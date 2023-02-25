鄭泳舜「告別劏房」首辦過渡房屋睇樓團　近百基層街坊參與

政府先後推出過渡性房屋和簡約公屋項目，讓居住在不適切房屋的居民可早日「告別劏房」。民建聯「告別劏房行動」今日（25日）舉辦首次「睇樓團」，邀請基層市民參觀過渡性房屋項目。



參與家庭均正輪候公屋

接近100名來自深水埗、九龍城及油尖旺的基層家庭街坊參與今次「睇樓團」，他們都正在輪候公屋，部份已輪候了4至6年。

「睇樓團」今日先後到過元朗提供2,000伙的江夏圍村及1,800伙的同心村，兩個項目都已經開放申請。參觀期間，營運機構博愛醫院及聖公會福利協會的代表，簡介了兩項目的租務、交通及周邊配套設施，當中包括託兒補習及職業介紹等服務。

「告別劏房行動」召集人、立法會議員鄭泳舜表示，兩個項目環境舒適，配套服務亦不錯，希望透過「睇樓團」，讓大家親自看看示範單位及周邊居住環境，是否適合自己，或者向身邊的朋友推介。

有街坊即場填表申請入住

「告別劏房行動」成員、九龍城區議員吳寶強說，早前已就改善劏房居住環境做了調查及跟進，今日「睇樓團」就是另一個開始，希望街坊了解過渡性房屋的居住環境，如參觀過後有興趣可協助帶請。

有街坊在參觀期間已即時填表，亦有居民表示稍後選定哪個項目後才遞交表格。