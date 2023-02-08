過渡性房屋｜何永賢稱新界入住率約七成：市民參觀同心村兩眼發光

多個過渡性房屋項目陸續落成，民建聯立法會議員周浩鼎今日（8日）在立法會大會上提出口頭質詢，政府交代過渡性房屋入住率，以及編配給輪候公屋及非輪候公屋人士的比例。



房屋局局長何永賢表示，現時共有9項過渡性房屋項目投入服務，入住情況理想，市區項目入住約九成，新界項目入住率平均約七成，又提到最近入住率有所下跌，因有住戶上樓而遷出。



周浩鼎倡新界設職位優先請過渡性房屋住戶

周浩鼎追問政府會否在新界地區設立前線職位，優先聘請過渡性房屋住戶，認為可大大提升入住率。何永賢稱這是很好的建議，會與營運過渡性房屋的機構分享就業資訊，包括政府部門所需人手，協助市民原區就業。

實政圓桌田北辰指，根據政府文件，元朗同心村1,800個過渡性房屋單位中，只有668個住戶是符合輪候公屋超過3年的甲類申請人，佔整體僅37%。田北辰指該項目距離元朗西鐵站僅10分鐘步程，但入住率並不理想，以此為例子可見新界簡約公屋都會面對入住率問題。他質疑政府為何未撤回新界地區的簡約公屋項目再作研究，批評政府浪費公帑。

元朗東頭同心村。（資料圖片／梁鵬威）

何永賢說，過渡性房屋項目剛剛落成，大眾對過渡性房屋項目認識不多，認為項目偏遠。她說，政府會加強交通服務及其他配套，隨着大眾認知增加，相信入住人數會增加，希望更多服務基層的機構留意過渡性房屋和簡約公屋的安排。

民建聯鄭泳舜稱，他曾多次參觀過渡性房屋，尤其是元朗同心村項目，認為營運的聖公會的做得很好，該項目入住率較低因聖公會把關嚴謹。他亦關注當局如何向基層宣傳過渡性房屋項目。何永賢說會透過影片等方式宣傳，又稱去過同心村便知道該項目很吸引，有一同參與的市民看到「兩眼發光」。