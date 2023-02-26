昔日議會抗爭致社會停擺　狄志遠：不認同是好方法

新思維主席、立法會議員狄志遠指，過往議會上的抗爭持續多年，導致社會停擺，他不認為行動上「抗爭」是好方法，又指分化對社會未必有利；但他聲言明白「泛民朋友點行到呢一步」，因為民意不能彰顯。



至於新一屆政府和立法會，狄志遠相信只要官員能聽取民意做得好，「抗爭」氣氛不會出現。



狄志遠（右）表明不支持民主派過去的激進抗爭手法（理中有我影片截圖）

狄志遠今日（26日）接受工聯會立法會議員鄧家彪主持《理中有我》網台節目訪問時稱，指自己是民主黨一員，只是後來發現當時民主派圈子越走越激烈、不合理。他舉例，民主派對中央也接受的831政改方案「堅持擺硬不是好事」，他亦因此脫離民主黨。

他期望用溫和理性手法行事。對於被指「咁樣都讚政府，你係唔係建制派？」狄志遠稱對此並不在意，強調「啱就讚，唔啱就評」。他以房屋局局長何永賢做簡約公屋項目為例，認為是為基層服務，原則上贊成，「但條數計得唔好，成本咁高，梗係要揼你啦！」

狄志遠聲言會堅持「雙普選」

當選新一屆立法會議員後，狄志遠曾揚言上任一百日內會提出重啟政改動議，但後來指因為時機未適合而暫時擱置。如今上任超過一年，他被鄧家彪問及「愛國者治港」原則下，為何仍要提政改？狄志遠回應指，認為民主制度下的社會較理想，議會若偏向某一邊，不符合社會多元化訴求，加上《基本法》訂明有「雙普選」，「既然這是中央對香港的承諾，我們就會希望（能實現）。」

不過，他強調民主的社會不等於一個激進的社會。他又指，民主要堅持，但「政治、民生嘢可以妥協」。他又以福利問題為例，指會約不同黨派人士商討，形容若是以前鬥爭氣氛下，很難想像民建聯、工聯會等與民主派可以坐下來商討，強調分化對社會未必有利。