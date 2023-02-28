共享基金會吉布提項目展開　冀消除6千宗白內障積存個案

共享基金會昨日（27日）「世界非政府組織日」啟動於非洲吉布提首都吉布提城消除白內障致盲項目，吉布提總理卡米勒、全國政協副主席、共享基金會主席梁振英、吉布提衛生部部長阿卜迪利赫及中國駐吉布提特命全權大使胡斌出席啟動儀式，並為已完成手術的病人揭開紗布。



同時，基金會亦與吉布提衛生部續簽「合作備忘錄」3年，延長雙方合作至2026年，希望消除當地積存的6,000宗白內障病例。



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梁振英在啟動典禮致辭時表示，共享基金會作爲疫情後率先赴海外開展工作的非政府組織，適逢世界非政府組織日，基金會希望以「消除白內障致盲項目」的開展為契機，充分展現中國非政府組織在國際人道救援方面的貢獻，加深中吉之間的友誼，把雙方的交流合作推向新的高度。梁振英補充，吉布提是「一帶一路」倡議的重要節點，國家主席習近平亦指，近年來，中吉戰略互信持續深化，各領域合作卓有成效，兩國友好深入人心。

山西省眼科醫院派出團隊參與服務

山西省自1986年向吉布提派遣醫療隊，已派出21批次，是次項目的首批醫療隊來自山西省眼科醫院，由7名眼科醫生和護士組成，將在停泊於貝爾蒂綜合醫院的兩輛設備齊全的「流動眼科手術車」，免費為白內障患者進行手術。

醫療隊隊長劉建亭表示，「吉布提的天氣和生活條件導致白內障發病較早，很多患者40歲左右就開始出現白內障，但當地缺乏能夠熟練進行白內障手術的眼科醫生，對於能夠幫助吉布提白內障病人重見光明，感到十分高興。」