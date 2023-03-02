共享基金會吉布提免費醫治白內障　梁振英獲頒勳章

共享基金會早前在吉布提展開「消除白內障致盲項目」，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英獲吉布提政府頒授騎士級獨立日勳章（La médaille d’Officier de l’Ordre National du 27 Juin），以表彰他對吉布提在醫療衛生領域的貢獻。



梁振英表示，對於他和共享基金會在吉布提的工作獲得吉布提政府的肯定，感到十分高興，對獲頒授勳章感到榮幸，特別感謝共享基金會的同事、山西省衛健委、山西省醫療隊及當地中資機構的支持。

梁振英補充，共享基金會作為在香港成立的中國全國性非政府組織，結合內地與香港的民間力量，並與山西省醫療隊攜手合作，成為吉布提人民的光明使者，為構建人類衛生命運共同體作出貢獻，亦向國際社會展現中國非政府組織在人道救援的努力。

共享基金會已經在東非吉布提、東南亞的老撾和柬埔寨開展為期數年的「消除白內障致盲項目」。在吉布提，預計有約6,000個積存病例，共享基金會將持續進行免費白內障手術，以全面消除當地積存的白內障個案為目標。今年內，在非洲的毛里塔尼亞和塞內加爾的同類項目亦會啟動。