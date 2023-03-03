兩會｜譚耀宗料人大常委名單稍後才產生　民建聯提多項大灣區建議

兩會會議前，民建聯全國人大代表舉行大會前分享會，透露全國人大代表香港代表團團長為馬逢國，副團長為陳勇及吳秋北。



最後一次列席的全國人大常委譚耀宗表示，民建聯今屆7名全國人大代表之中有6人是新人，提出了20多項建議，相信會議一定很成功。



民建聯人大代表在會議前舉行記者會，介紹今次將提出的議案。（記者會直播截圖）

陳勇透露夏寶龍探望人大代表 勉勵開好會議

被問到人大常委名單甚麼時候會見端倪，譚耀宗說沒有這麼快產生常委名單，因首先會講到政府工作報告、財政預算案等，之後有國家主席等三場選舉，然後才是人大常委會，預計可能要待3月11日才能產生。至於全國政協主席團名單將於明天（4日）公布。

全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日接見了港區人大代表和政協委員，陳勇感謝夏寶龍探望，透露夏寶龍祝賀成功當選，並勉勵大家開好會議。夏寶龍說人大代表居住地方會積極準備，令大家「食得舒服」，亦有與人大代表一起食飯堂的飯餐。

陳勇又提到，按照慣例，中央政治局會有一名常委在人民大會堂與香港代表團交流意見，但現時未有相關議程。

民建聯人大代表提出多項建議，當中包括大灣區航空業協同發展、跨境電商等，亦包括新股通、中港車驗車程序簡化、協助香港藝團到大灣區表演等。