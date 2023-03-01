兩會｜晤港區人大政協　鄭雁雄：站全局和政治高度把握香港擔當

全國兩會即將開幕，新一屆港區全國人大代表和政協委員今日（2日）陸續啟程赴京，中聯辦主任鄭雁雄昨日（1日）與100多名港區全國人大和全國政協會晤並發表講話，促請他們站在全局和政治的高度，把握香港擔當、香港利益、香港意願、履行好職責和義務。



鄭雁雄會見港區全國人大和政協委員，促請他們站在在全局和政治的高度把握香港擔當、香港利益、香港意願、履行好職責和義務。(資料圖片/林靄怡攝)

今年適逢是兩會「換屆」，鄭雁雄在昨日的會面中指出，今次兩會是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年的重要會議，具有十分重要意義。他強調要學習好、領悟好、貫徹好黨的二十大精神，是每名港區人大代表和全國政協委員參會履職的第一要領，要正確把握二十大的成果和意義，著重把握「九個深刻領會」，自覺把二十大精神落實到參會履職全過程，要發自內心擁護「兩個確立」、深刻領會「兩個確立」的決定性意義，自覺做到「兩個維護」。

鄭雁雄又指，作為港區人大代表和全國政協委員，要切實增強政治覺，深入把握中央意圖，正確認識形勢任務，充分體現香港擔當，嚴格遵守會風會紀。

「九個深刻領會」是指：深刻領會黨的二十大的主題； 深刻領會過去5年的工作和新時代10年的偉大變革；深刻領會開闢馬克思主義中國化時代化新境界；深刻領會新時代新征程中國共產黨的使命任務；深刻領會中國式現代化的中國特色和本質要求；深刻領會社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大部署；深刻領會教育科技人才、法治建設、國家安全等方面的重大部署；深刻領會國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作等方面的重大部署；及深刻領會堅持黨的全面領導和全面從嚴治黨的重大部署。

而「兩個確立」是指確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。至於「兩個維護」是指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，及 堅決維護黨中央權威和集中統一領導。