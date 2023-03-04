兩會｜李澤鉅「降呢」未任政協常委罕見　李慧琼晉人大常委行情漲

全國政協會議今日（4日）下午在北京開幕，昨日（3日）的預備會議通過新一屆主席團名單，出現令人意外的安排，已出任4屆政協常委的長和系主席李澤鉅竟不在名單上，意味他不再擔任政協常委職務，但保留政協委員身份。有資深建制派也指，通常卸任常委，會一併退任政協委員，今次任內「降呢」實屬罕見。



據悉，不少在京的港區政協委員對李澤鉅「降呢」議論紛紛。有建制派稱，記憶中未試過有港區政協常委「降呢」回政協。至於原因則眾說紜紛，有人指可能是李澤鉅自己推卻，以免影響生意，但也有人指或因中央對愛國者的要求有所提高所致。



有政界意見稱，長實在全球都有投資，在中美關係緊張之下，有機會是李澤鉅主動提出不續任全國政協常委。（資料圖片/黃永俊攝）

《政協組織法》、《政協常委工作規則》並無規定常委連任任期，以往常做法是政協常委任期完結後，同時退任政協委員「全退」，因此今次李澤鉅「降呢」並無先例可循。

作為本港跨國公司，長實在世界各地都有大量投資，最近中國與美國關係緊張，有人認為李澤鉅不再任政協常委是與此有關。亦有人認為基於國際形勢，李澤鉅有可能主動申請不續任常委。

李澤鉅由1998年起服務全國政協25年，更從2003年起連續4屆擔任全國政協常委，本身亦是十分罕見，亦表明往後繼續擔任政協委員，政界雖有「教訓」一說但未必確實。

政協主席團香港代表 較上屆少兩人

政協預備會昨日通過第十四屆政協大會主席團名單。主席團有323人，當中17人為香港代表，除了政協副主席梁振英，餘下16人，人數較第十三屆少2人，有7名上屆常委名列主席團名單中，包括前政務司司長的友好協進會會長唐英年、世衞前總幹事陳馮富珍、恒基地產主席李家傑、貿發局主席林建岳、中總會長蔡冠深、香港福建社團榮譽主席吳良好、義工聯盟主席譚錦球。

另外9人則是首次加入主席團，換言之這9人也有極大機會「入常」。包括多名上屆政協專委會副主任，如港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷、遠東集團主席邱達昌、九龍社團聯會會長王惠貞。 此外，中聯辦副主任陳冬、前食物及衞生局局長高永文、由全國人大「轉跑道」任全國政協的建制派班長廖長江、信德集團主席何超瓊、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港廣東社團總會主席龔俊龍。

而何超瓊和廖長江更是首次出任全國政協委員，即有機會晉身常委。

按一貫安排，政協會議閉幕前一日、即下周五，委員將投票選出新一屆常委。

政界早前盛傳，全國人大常委一職是李慧琼與馬逢國之爭。（資料圖片/林靄怡攝）

馬逢國任港區人大代表團團長

另外，新任港區全國人大昨日亦已抵達北京，並選出馬逢國任團長，工聯會的吳秋北任副團長、民建聯陳勇為副團長兼發言人。本來，馬逢國被視為接替卸任人大常委譚耀宗的熱門之一，但按慣例港區人大代表團團長不會出任人大常委，因此令另一熱門人選、民建聯主席李慧琼的行情進一步看漲。