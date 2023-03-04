兩會｜港區人大關注大灣區融合　倡資格互認、金融合作及培養產業

全國人大會議明天（5日）舉行，多名港區全國人大代表今日（4日）分享議題，涉及金融、能源、教育、大灣區發展等多個範疇。



港區全國人大代表在人民大會堂前留影。（陳勇提供）

陳振英關注金融議題，包括香港國際金融中心發展及金融安全，綠色金融發展以及人民幣國際化等議題，他說首次參加兩會，心情亦難免緊張。

吳永嘉關注商界議題，希望中港商標註冊互認，以及兩地訊息共享，以協助中小微企和外商經商更方便。

吳秋北提出有關生育率的建議，並提倡購買內地商品房作為公屋，以及解決香港「上樓難」的問題。

陳帆認為老齡化是大問題，提出在大灣區試驗樂齡科技，並培養相關產業，以及香港與珠海等大灣區機場合作，長遠聯手發展航空產業園。

梁美芬倡前海仲裁模式拓至大灣區各城市

梁美芬說大灣區成功基於「法治」這基石，前海可採用香港法律進行調解，建議大灣區「9+2」城市採用前海模式。她建議上海和香港交易所在原油交易合作，成立原油國際交易所，利用港元和人民幣進行交易，協助人民幣國際化。

本身是眼科醫生的林順潮，期望防控青少年近眼。他亦希望解決香港房屋問題，建議在鄰近地區地建屋，當地政府建成之後交香港政府管理，提供「平靚正」的房屋。林順潮又建議讓更多港人在內地辦醫院，並讓在內地港人可以優惠使用內地醫療服務。

港大深圳醫院。(資料圖片)

陳仲尼提出公務員到內地掛職

陳仲尼建議加強公務員團隊認識國情，不同級別的公務員都能在內地掛職。另外提出香港極度缺人的行業優先推行大灣區資格互認，以釐補人手不足。

徐莉提出內地客來港購物的免稅額由5,000元上升至1萬元，以吸引更多內地客來港購物。此外，對於青年向上流動，希望更多香港青年可參與內地公務員招募。

陳曉峰提出希望藉着回歸25周年，國家可以再送一對熊貓來香港，此外亦希望設立電動車電池標準。