A4坪山行｜率50人考察智能產業 坪山書記：港深亟待突破關口限制
立法會議員A4聯盟（楊永杰、梁文廣、林素蔚、張欣宇）與陳紹雄及陸頌雄，昨日（3月7日）率領40多名香港深圳社團總會和工商各界專業人士，到訪深圳市坪山區。負責統籌的張欣宇表示，希望從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山取經，並且探討港坪深入合作空間，相信有助發展「北部都會區」。深圳市坪山區區委書記楊軍認為，港深以往基於各種原因未能互相滲透，如今應該加強聯通，例如突破關口限制、加速生產要素自由流動。
坪山GDP增速廣東之冠
考察團由新啟用不久的蓮塘/香園圍囗岸出發，先在燕子湖會展中心，與深圳市坪山區區委書記楊軍率領的團隊舉行座談會，了解到坪山正以「智能車、創新藥、中國芯」推進高端先進製造行業，近年GDP增速位居全市前列，去年更以14%奪得廣東省增速之冠。
負責統籌考察活動的張欣宇則藉「北部都會區」規劃歷程簡介香港概況，指出各區發展不均、欠缺產業配套、職住分離嚴重，而是次到訪深圳市坪山區，希望可以從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山「取經」，相信有助「北都」建設。
「到坪山，見未來。」楊永杰慨嘆，當地發展脫胎換骨，產業配套尤其仔細，會顧及當區人才所需要的生活環境、教育質素、文化追求，值得整體佈局仍有不足的香港思考。
產業集聚才能留住人才
陳紹雄從產業升級及城市規劃等方面，問及當地政府如何衡量投入與回報、如何安置低端產業、如何達到生態平衡和職住平衡。楊軍則回應指，城市規劃應當從產業規劃切入，「一定是產業集聚留住人才，不是人才來了再去配產業」；而政策就是政府的最大資源，也是政府的最大權力，必須好好利用，更好調控市場利益，才能更高質量發展。
至於港深如何加強融合，楊軍認為兩地互補性強，但過去基於各種原因，儘管打開合作局面，卻未能更好相互滲透；如今在「粵港澳大灣區」戰略之下，有望加強互聯互通，例如突破關口限制，「如果沒有關口，兩地要素就能充份交流，港深就能更好提升。」
楊軍又提到，現任特首李家超的表現令他耳目一新，相信對方具備戰略眼光，可以推動港深合作踏上全新台階。他透露，約兩周前才接待了香港廉政公署（ICAC）參訪團，帶領他們考察了國家級抗戰紀念設施東江縱隊紀念館，可見兩地已在加強交流和認同。
沒有關口要素才能充份流通
楊軍又指，坪山區已被納入港深科技創新延伸區，可為深港合作提供重要平台。他相信，坪山與香港「北部都會區」的合作，除了港府目前所擬定的生態旅遊之外，仍有很大空間，尤其是在智能網聯、新能源汽車、生物醫藥等方面，應該善用政策攜手共進。
參訪團及後考察了位於坪山區的生物醫藥創新產業園，在深圳智能網聯交通測試示範區乘坐無人駕駛汽車，又試搭由比亞迪研發的無人駕駛「雲中巴士」，期待引入香港。
A4聯盟較早前（2月21日）已經率領約30名工商及專業界人士到訪深圳市龍崗區，在被譽為「中國第一村」的南嶺村學習基層治理，在「國際化智慧產城社區」天安雲谷考察智慧化園區運營模式，於「同心崗灣」全功能基地感受「一站式」服務。當時負責接待的龍崗區委副書記、政法委書記孫仲勇表示，龍崗還有很多很好的「風景」，可做「美的文章」，期待未來香港和龍崗開展更多交流合作，推動港深兩地融合發展。