A4坪山行｜率50人考察智能產業　坪山書記：港深亟待突破關口限制

立法會議員A4聯盟（楊永杰、梁文廣、林素蔚、張欣宇）與陳紹雄及陸頌雄，昨日（3月7日）率領40多名香港深圳社團總會和工商各界專業人士，到訪深圳市坪山區。負責統籌的張欣宇表示，希望從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山取經，並且探討港坪深入合作空間，相信有助發展「北部都會區」。深圳市坪山區區委書記楊軍認為，港深以往基於各種原因未能互相滲透，如今應該加強聯通，例如突破關口限制、加速生產要素自由流動。



A4率領的坪山參訪團在燕子湖會展中心與深圳市坪山區區委書記楊軍率領的團隊舉行座談會。（鄭子峰攝）

坪山GDP增速廣東之冠

考察團由新啟用不久的蓮塘/香園圍囗岸出發，先在燕子湖會展中心，與深圳市坪山區區委書記楊軍率領的團隊舉行座談會，了解到坪山正以「智能車、創新藥、中國芯」推進高端先進製造行業，近年GDP增速位居全市前列，去年更以14%奪得廣東省增速之冠。

負責統籌考察活動的張欣宇則藉「北部都會區」規劃歷程簡介香港概況，指出各區發展不均、欠缺產業配套、職住分離嚴重，而是次到訪深圳市坪山區，希望可以從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山「取經」，相信有助「北都」建設。

「到坪山，見未來。」楊永杰慨嘆，當地發展脫胎換骨，產業配套尤其仔細，會顧及當區人才所需要的生活環境、教育質素、文化追求，值得整體佈局仍有不足的香港思考。

楊永杰慨嘆，坪山發展脫胎換骨，產業配套尤其仔細。（鄭子峰攝）

產業集聚才能留住人才

陳紹雄從產業升級及城市規劃等方面，問及當地政府如何衡量投入與回報、如何安置低端產業、如何達到生態平衡和職住平衡。楊軍則回應指，城市規劃應當從產業規劃切入，「一定是產業集聚留住人才，不是人才來了再去配產業」；而政策就是政府的最大資源，也是政府的最大權力，必須好好利用，更好調控市場利益，才能更高質量發展。

至於港深如何加強融合，楊軍認為兩地互補性強，但過去基於各種原因，儘管打開合作局面，卻未能更好相互滲透；如今在「粵港澳大灣區」戰略之下，有望加強互聯互通，例如突破關口限制，「如果沒有關口，兩地要素就能充份交流，港深就能更好提升。」

楊軍又提到，現任特首李家超的表現令他耳目一新，相信對方具備戰略眼光，可以推動港深合作踏上全新台階。他透露，約兩周前才接待了香港廉政公署（ICAC）參訪團，帶領他們考察了國家級抗戰紀念設施東江縱隊紀念館，可見兩地已在加強交流和認同。

深圳市坪山區區委書記楊軍認為，港深以往基於各種原因未能互相滲透，如今應該加強聯通，例如突破過關限制。（鄭子峰攝）

沒有關口要素才能充份流通

楊軍又指，坪山區已被納入港深科技創新延伸區，可為深港合作提供重要平台。他相信，坪山與香港「北部都會區」的合作，除了港府目前所擬定的生態旅遊之外，仍有很大空間，尤其是在智能網聯、新能源汽車、生物醫藥等方面，應該善用政策攜手共進。

參訪團及後考察了位於坪山區的生物醫藥創新產業園，在深圳智能網聯交通測試示範區乘坐無人駕駛汽車，又試搭由比亞迪研發的無人駕駛「雲中巴士」，期待引入香港。

A4聯盟較早前（2月21日）已經率領約30名工商及專業界人士到訪深圳市龍崗區，在被譽為「中國第一村」的南嶺村學習基層治理，在「國際化智慧產城社區」天安雲谷考察智慧化園區運營模式，於「同心崗灣」全功能基地感受「一站式」服務。當時負責接待的龍崗區委副書記、政法委書記孫仲勇表示，龍崗還有很多很好的「風景」，可做「美的文章」，期待未來香港和龍崗開展更多交流合作，推動港深兩地融合發展。