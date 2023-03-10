張國鈞到訪海牙　強調香港法制穩健

律政司副司長張國鈞在日內瓦時間3月9日到訪瑞士日內瓦和荷蘭海牙，推廣香港優良的法律制度為國際投資和營商環境帶來的好處。



上午與世貿總幹事會面

張國鈞在香港駐世貿常設代表羅志康陪同下，上午在日內瓦與世貿總幹事伊維拉會面。張國鈞強調，作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，香港會繼續積極參與並推動世貿爭端解決機構的改革，並感謝世貿對香港的支持及肯定。

張國鈞亦拜會中國駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表陳旭，介紹香港法律方面的最新發展和了解聯合國和各個國際組織的最新情況。他表示，香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，會積極助力國家涉外法律的工作。

下午出席海牙私法會議酒會

下午張國鈞轉往海牙訪問，出席了由中國為各國外交代表而設的海牙國際私法會議總務與政策理事會會議酒會。他致辭時介紹香港的法治情況，又稱部份傳媒對於「一國兩制」及《香港國安法》的相關報道並不合理。

他說，本港法制穩健，《香港國安法》不但恢復了香港社會秩序與治安，更進一步鞏固香港深厚而源遠流長的法治基礎，成就香港一直作為整個亞太區最理想的貿易和投資據點。

酒會上，張國鈞亦與海牙會議秘書長Christophe Bernasconi、中國駐荷蘭特命全權大使談踐，以及各國大使交流。