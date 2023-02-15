張國鈞否認23條立法受阻礙　稱反修例處理未見延後　適時公布結果

立法會今早（15日）舉行第7次前廳交流會，由律政司副司長張國鈞帶領多名官員出席。張國鈞指，是次交流會的特別之處是香港與內地已全面通關，各司局長可以與議員分享政府為港拼經濟的具體成果。



提到《基本法》23條私立法時間表，張國鈞強調律政司會按行政長官李家超的指示全速進行立法工作，強調相關工作並無受到阻礙，冀望於今年內有實質工作。他又指政府將於適當時候公布與修例風波相關的案件結果。



張國鈞表示，上一次出席前廳交流會時，香港與內地仍未通關，議員關心的政策不少也需留待通關後才可以分享，而今次前廳交流會的特別之處，正是香港與內地已全面通關，各個司局長可與議員分享香港拼經濟的成果。他透露，議員和各司局長就中東之旅、「一帶一路」、搶人才、教育等方面進行深入及熱烈的討論。

強調律政司按特首指示 全速推進23條立法

被問到23條立法的時間表，以及政府是否在立法研究方面受到阻礙，故此遲遲未將草擬提交上立法會？張國鈞表示，李家超昨日（14日）在行會前記者會已清晰交代港府的態度，強調律政司會按行政長官指示，全速進行立法工作。

提到警務處處長蕭澤頤昨日（14日）表示將於2月內會有約6,000名反修例被捕人士的處理方式結果，張國鈞指這由執法機構負責，而執法機構亦不時會向律政司尋求法律意見，律政司收到相關請求後有全速進行研究，直言「無個案延後發生」，會將意見給予有關部門，相信當局會在適時公布處理結果。