兩會｜僅剩1名港人任全國政協副主席　宋小莊認為香港暫缺乏人選

第十四屆全國政協主席、副主席及常委名單已公布，前特首、前全國政協副主席董建華不再連任全國政協委員，香港僅梁振英擔任全國政協副主席。全國港澳研究會理事宋小莊直言，香港暫時沒有人選可接替董建華，需更努力才能得到認可。



董建華不連任全國政協委員。（資料圖片）

會否再有2名港人同時擔任全國政協副主席 難下定論

宋小莊指，按照慣例需要按部就班才可擔任全國政協副主席，認為梁振英已是「超班」，亦勝在有心做、努力做，故連任副主席一職，又稱「人哋以為副主席得閒，梁振英就當正職」。至於李家超卸任特首後，會否擔任全國政協副主席、到時香港會否又佔兩席，宋小莊則認為難下定論，但指出如要合資格，李家超要管治好香港的同時，再為國家發揮貢獻。

首次當選政協任常委 情況罕見

新一屆政協常委中，有16名港人，其中包括首次當選政協就擔任常委的信德集團行政主席何超瓊。宋小莊稱情況罕見，估計是何以前對從政沒有興趣，但現時有一定社會地位後想進一步服務國家，中央於是安排常委一職。

何超瓊是新一屆全國政協常委。

對於其他多名港人首次擔任全國政協常委，宋認為該批人士在某些重要職位已久，部份未到退休年齡，中央就安排「唔係打天下、風險相對細」的政協常委職位，讓他們繼續服務。

另外，對於部份全國政協常委連任，宋就舉例指世衞前總幹事陳馮富珍社會地位高，但已不年輕，如擔任全國政協副主席壓力太大，估計中央安排她連任常委一職，屬於重視及慰問。